Dit was een grote fout van Alfa Romeo | Sjoerds Weetjes 501

Het management van Alfa Romeo vroeg voor de Autosalon van Geneve 1991 aan de ontwikkelings- en ontwerpafdeling een opvallende concept car te bouwen met technologie als belangrijkste boodschap. Maar juist de hoogstaande techniek liet Alfa Romeo tijdens de onthulling bijna in de steek. Maak kennis met de 164 Proteo.

Ten overstaan van honderden journalisten schitterde op de Autosalon van Geneve 1991 het studiemodel 164 Proteo. Hij was in meer dan een jaar tijd ontwikkeld om een visitekaartje van Alfa Romeo af te geven als innovatief merk. Het beroemde Italiaanse merk maakte op dat moment alweer enkele jaren deel uit van de Fiat-familie.

Alfa Romeo 164 Proteo

Om te voorkomen dat de liefhebbers dachten dat Alfa Romeo teveel zou leunen op de techniek van Fiat, mocht het zichzelf als zelfstandig merk met unieke technologie neerzetten. De 164 Proteo was de eerste concept car van Alfa onder supervisie van Fiat. Hij volgde kort na de sensationele SZ, de Sprint Zagato, waarmee het Italiaanse merk een eigen identiteit wilde laten zien.

De 164 Proteo gaf eveneens een boodschap af. De bedenkers kwamen met een tweezits cabriolet die na een druk op de knop veranderde in een coupé. Deze metamorfase was mogelijk door de aanwezigheid van een tweedelige inklapbare hardtop, die in geopende stand onder een harde tonneaucover achterin lag. Op de Autosalon van Geneve 1991 wist Alfa Romeo dat het vriend en vijand met het model zou verbazen. Het merk was er misschien wel van overtuigd de showstopper op de stand te hebben. Om de onthulling vlekkeloos te laten verlopen, deed het team nog een laatste oefening. Wat er toen gebeurde, de kap deed het niet? Het dak kwam niet in beweging. Het gaf geen kick. En dat alles kort voor de presentatie.

De journalisten kwamen al richting de stand en de display met daarop de rode concept car in het bijzonder. Er was geen tijd om een monteur de stand op te sturen. De presentatie moest vanwege het strakke schema voor alle persconferenties die dag op een vast tijdstip van start gaan. De Alfa-bobo’s deden alsof er niets aan de hand was. Het moment van de onthulling van de technologische dakconstructie naderde. Alle betrokkenen van Alfa Romeo keken naar de 164 Proteo. Het was erop of eronder. De vinger ging naar de knop, drukte op de buttom en toen… er was niets aan de hand. Het dak kwam in beweging. Het publiek kreeg niets van de enorme druk onder de Alfa-mensen mee. Het was een probleemloos schouwspel van een coupécabriolet-dak.

Hoe Alfa Romeo de 164 Proteo ontwikkelde, hoor je in Sjoerds Weetjes 501. Sjoerd vertelt alle details over het ontwerp. Hij toont je het originele studiemodel. De auto is inmiddels 35 jaar oud. Zijn laatste rustplaats is het Museo Alfa Romeo in Arese. Speciaal voor de opname van Sjoerds Weetjes zetten de museummedewerkers de 164 Proteo op het platte dak van het museum.