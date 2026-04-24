Deze occasion is luxueus en betaalbaar, maar hij is vooral geschikt voor stadsverkeer

Is de Mazda MX-30 e-SkyActiv een slimme elektrische keuze? Het prijskaartje van deze occasion is in ieder geval lekker laag, maar daar staat wel iets tegenover.

De MX-30 oogt modern met zijn aparte deuren en strak interieur. Toch wijkt hij af van wat je verwacht van een moderne elektrische occasion, want hij heeft maar een actieradius van 200 kilometer. Dat is beduidend minder dan andere EV’s, zoals de nieuwe Hyundai Ioniq 3. In de occasion battle hierboven neemt de Mazda het op tegen de BMW i3. Wie denk jij dat de betere EV-occasion is?

Mazda MX-30 e-SkyActiv als elektrische crossover

Zie de MX-30 niet als een alleskunner, maar als een auto voor korte ritten. De elektromotor levert 145 pk en zorgt voor een soepele rijervaring. Daarnaast heeft hij een 35,5 kWh-accupakket. Tegelijkertijd laad je de occasion niet bijzonder snel op. Snelladen gaat tot 50 kW en thuisladen verloopt via één fase. Modellen vanaf 2022 hebben de mogelijkheid voor driefase laden.

De Mazda MX-30 e-SkyActiv kreeg bewust een kleinere batterij. Dat houdt het gewicht lager (1.695 kilogram) en past bij het idee dat veel dagelijkse ritten kort zijn. In de praktijk betekent het wel dat langere afstanden in deze occasion minder prettig zijn. Het duurt namelijk uren voordat je batterij vol zit.

Anno 2026 valt de in 2020 geïntroduceerde Mazda MX-30 e-SkyActiv nog steeds op door zijn ontwerp en rijcomfort. De afwerking van de occasion ligt op een hoog niveau en het rijden voelt rustig en stabiel. Tegelijkertijd zijn er ook minpunten. Zelfmoorddeuren zien er geweldig uit, maar kunnen onhandig zijn op drukke parkeerplaatsen. Daarnaast is de zitruimte achterin beperkt door de laag aflopende daklijn. Let er bij een gebruikt model op dat alle updates zijn uitgevoerd. Is dit niet het geval? Dan kun je te maken krijgen met storingen in het aandrijfsysteem en problemen met het laden.

Dit kost de EV als occasion

Voor 10.250 tot 34.950 euro worden er 95 gebruikte exemplaren aangeboden. Dat maakt de Mazda MX-30 e-SkyActiv betaalbaar als stadsauto. Een mooi voorbeeld is de rode occasion uit 2023, die in het Utrechtse Nieuwgein voor 18.400 euro te koop staat. Hij heeft maar 33.400 kilometer op de teller en de accu heeft nog 94,8 procent capaciteit. Verder is dit een Makoto-uitvoering, waardoor de auto zo luxueus mogelijk is uitgevoerd.