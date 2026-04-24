Waarom de Chinese BMW i3 L minder irritant is dan de Europese BMW i3

Wat het verschil is tussen ‘onze’ BMW i3 en de Chinese BMW i3 L? Hij heeft niet alleen een langere wielbasis en meer beenruimte achterin, maar ook deurhendels waar we stikjaloers van worden.

In China houden kopers van auto’s met een langere wielbasis. Vandaar dat Europese merken er verlengde versies op de markt brengen van modellen die bij ons alleen ‘kort’ te krijgen zijn. Denk aan de Audi A5 L, de BMW i5 L, de Mercedes C-klasse L, de Peugeot 508 L en de Volvo S60 L.

Ook de BMW iX3 verlengd

Overigens zijn het niet alleen sedans die in China verlengd beschikbaar zijn. Zo biedt BMW sinds kort ook een langere variant van de elektrische iX3 aan. De Neue Klasse-SUV deelt zijn techniek met de i3, waarvan nu eveneens een L-uitvoering in het leven is geroepen.

Langere wielbasis dan i5

De BMW i3 L is ongeveer 10 centimeter langer dan de gewone i3, waarbij het verschil volledig in de wielbasis zit. Opvallend is dat het design van de elektrische 3-serie er niet onder geleden heeft. Sterker nog, met zijn iets langere achterportieren lijkt de auto nog wat beter in balans te zijn, wat ons betreft.

Het interessante aan de i3 L is dat zijn wielbasis van ruim 3 meter zelfs groter is dan die van de i5 (2,99 meter), die toch een klasse hoger staat. BMW heeft bekendgemaakt de i3 L niet alleen in China te zullen leveren, maar ook in India, Indonesië, Maleisië en Thailand.

BMW i3 L geen elektronische deurgrepen

Maar wat is nou het element waar wij jaloers van worden? De deurgrepen! Bij ons heeft de auto van die elektronisch bediende hendels, die uit de koets komen als je hem van het slot doet. In China zijn die niet meer toegestaan, dus heeft de i3 L gewoon makkelijk te bedienen mechanische grepen. Heerlijk!

BMW i3 L echt 1.000 kilometer range?

De BMW i3 L kan met maximaal 400 kW laden en heeft een CLTC-range van meer dan 1.000 kilometer. De Chinese meetmethode is echter een stuk optimistischer dan die van ons (optimistischer zelfs dan de oude NEDC-standaard), dus als je het omrekent naar WLTP kom je op zo’n 820 kilometer.

