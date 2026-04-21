Bijna 500 km actieradius en een stuk stoerder: waarom de Hyundai Ioniq 3 beter kan zijn dan de Kia EV2

In Nederland verkoopt Kia veel beter dan Hyundai. Toch maken veel modellen gebruik van dezelfde techniek. Ook de nieuwe Hyundai Ioniq 3 en de Kia EV2 delen hun aandrijflijn, maar toch doet de Ioniq een paar zaken beter.

Kia is in Nederland het populairst. Het lager in de markt geplaatste zustermerk van Hyundai staat consequent in de toplijstjes van autoverkopen, terwijl Hyundai daar minder vaak in terug te vinden is.

Hyundai Ioniq 3 of Kia EV2

Dat is deels te verklaren doordat Kia simpelweg goedkoper is, maar voor minder geld krijg je vaak ook minder. Dat lijkt ook te gelden voor de Kia EV2, die zijn techniek deelt met de Hyundai Ioniq 3.

Allereerst is de Hyundai Ioniq 3 met 4,155 meter langer dan de EV2 en daarmee behoorlijk groot voor een B-segment crossover. Mede daardoor bedraagt de bagageruimte 441 liter, wat fors is in deze klasse.

Daarnaast krijgt de Ioniq 3 een scherp design dat doet denken aan een kruising tussen een coupé, crossover en hatchback. Ook in het interieur zijn de verschillen zichtbaar: het materiaalgebruik ligt op een hoger niveau en hij maakt gebruik van een nieuw infotainmentscherm dat optioneel tot 14,6 inch groot is.

De techniek

Hoewel de Hyundai Ioniq 3 exact dezelfde aandrijflijn heeft als de Kia EV2, lijkt hij efficiënter met energie om te gaan. Mede door zijn vorm komt hij met de 42,2 kWh-accu tot 335 kilometer ver, terwijl je met de grotere 61 kWh-accu zelfs 490 kilometer haalt volgens de WLTP-meetmethode. Snelladen kan met beide versies tot 119 kW.

Daarnaast kun je bij de Hyundai Ioniq 3 andere rijeigenschappen verwachten dan bij de Kia EV2. Het is immers een hoger gepositioneerde auto. Dat betekent ook dat de prijs ongetwijfeld hoger zal liggen. Of hij daadwerkelijk ook beter rijdt, zal een rijtest moeten uitwijzen.