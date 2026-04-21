Deze heerlijke crossover heeft als occasion een flink aanbod en daar kun jij je voordeel mee doen

Je ziet ze overal: compacte crossovers met een hoge instap en een stoer ontwerp. Ze zijn vanwege hun hoge zit overzichtelijk in het verkeer en door de beperkte buitenmaten makkelijker te parkeren dan een SUV. Met een budget tot 15.000 euro kom je al een heel eind in dit segment. Maar welke occasion moet je hebben? We vergelijken de Ford Puma, Kia Stonic en Volkswagen T-Cross.

Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Deze week gaan we op zoek naar minicrossover-occasions met een maximumprijs van 15.000 euro.

Kia Stonic (2017 – heden)

De Kia Stonic blinkt uit in gebruiksgemak. Alles werkt simpel en logisch, van de knoppen tot het infotainment. Hij heeft een groter occasionaanbod dan beide concurrenten gecombineerd. Daarom kun je ook met een kleiner budget vaak rijk aangeklede exemplaren met lage tellerstanden vinden. Zijn zitpositie is iets lager dan bij de andere twee, maar nog steeds overzichtelijk. Verder deze occasion 1.110 kg trekken. Dat is 10 kg meer dan zijn concurrentie.

Met een budget van 15.000 euro kun je 202 occasions vinden. De prijzen beginnen bij 6.990 euro, maar vanaf 8.500 euro heb je een net exemplaar. Een grijze Kia Stonic 1.0 DynamicLine uit 2018 met 69.041 kilometer staat in Ede te koop voor 14.888 euro.

Technische aandachtspunten

Bij het driecilindermotorblok van de Kia Stonic kan weleens een cilinder uitvallen. Dat merk je direct door een verlies van kracht en meestal ligt dat aan een kapotte injector. Rij dan niet met je occasion door, want dan kun je meer schade veroorzaken. Een nieuwe injector kost enkele honderden euro’s, maar motorschade kan tot duizenden euro’s oplopen. Als het motorblok niet wil starten ligt dat meestal aan een kapotte krukassensor; vervanging kost een paar honderd euro.