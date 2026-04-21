Deze heerlijke crossover heeft als occasion een flink aanbod en daar kun jij je voordeel mee doen
Je ziet ze overal: compacte crossovers met een hoge instap en een stoer ontwerp. Ze zijn vanwege hun hoge zit overzichtelijk in het verkeer en door de beperkte buitenmaten makkelijker te parkeren dan een SUV. Met een budget tot 15.000 euro kom je al een heel eind in dit segment. Maar welke occasion moet je hebben? We vergelijken de Ford Puma, Kia Stonic en Volkswagen T-Cross.
Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.
crossover-occasion voor 15.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar minicrossover-occasions met een maximumprijs van 15.000 euro. Vind je de Kia Stonic niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.
Kia Stonic (2017 – heden)
De Kia Stonic blinkt uit in gebruiksgemak. Alles werkt simpel en logisch, van de knoppen tot het infotainment. Hij heeft een groter occasionaanbod dan beide concurrenten gecombineerd. Daarom kun je ook met een kleiner budget vaak rijk aangeklede exemplaren met lage tellerstanden vinden. Zijn zitpositie is iets lager dan bij de andere twee, maar nog steeds overzichtelijk. Verder deze occasion 1.110 kg trekken. Dat is 10 kg meer dan zijn concurrentie.
Met een budget van 15.000 euro kun je 202 occasions vinden. De prijzen beginnen bij 6.990 euro, maar vanaf 8.500 euro heb je een net exemplaar. Een grijze Kia Stonic 1.0 DynamicLine uit 2018 met 69.041 kilometer staat in Ede te koop voor 14.888 euro.
Technische aandachtspunten
Bij het driecilindermotorblok van de Kia Stonic kan weleens een cilinder uitvallen. Dat merk je direct door een verlies van kracht en meestal ligt dat aan een kapotte injector. Rij dan niet met je occasion door, want dan kun je meer schade veroorzaken. Een nieuwe injector kost enkele honderden euro’s, maar motorschade kan tot duizenden euro’s oplopen. Als het motorblok niet wil starten ligt dat meestal aan een kapotte krukassensor; vervanging kost een paar honderd euro.
Lees ook:
Ook interessant
-
Bijna 500 km actieradius en een stuk stoerder: waarom de Hyundai Ioniq 3 beter kan zijn dan de Kia EV2
-
Deze occasion was onderdeel van de grootste autoroof uit de geschiedenis en kost minder dan 20.000 euro
-
Gigantisch afschrijvingskanon: deze luxe occasion is na 27 jaar een koopje
-
Klein maar fijn bolletje venijn: deze occasion voelt spartaans aan, maar geeft je veel rijplezier
-
Deze occasion is sneller dan een Golf GTI en heeft geen last van hoge brandstofprijzen
-
Deze zeldzame occasion van Pininfarina is een cabrio met vier zitplekken en kost minder dan 10.000 euro
-
Je zoekt betaalbaar elektrisch vervoer? Deze EV-occasion is praktisch nieuw en kost minder dan 10.000 euro
-
Hyundai splitst Ioniq af als apart merk! Althans, in dit land…
-
Voor minder dan 25.000 euro heb jij deze jonge luxesedan met hybridetechniek, met een prachtige vormgeving
-
Deze GT heeft sierlijke lijnen en een dikke V8 en koop je vanaf 7.000 euro
-
Deze occasion wil je: klassieke rallylegende is een zeldzaamheid, maar nog wel bereikbaar
-
Met deze hybride-occasion kom je zeker geen luxe te kort en hij is best bereikbaar