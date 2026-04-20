Deze techniek schuilt er zoal achter de enorme ‘grille’ van de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse!

Amper een maand nadat BMW de i3 heeft onthuld, volgt hier het antwoord uit Stuttgart: de eveneens volledig elektrische Mercedes-Benz C-klasse.

Als tweede model dat na de GLC wordt gepresenteerd op het nagelnieuwe MB.EA-platform, is deze nieuwe generatie voorbestemd om uitsluitend als EV geleverd te worden. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de eveneens recente Mercedes CLA, waarvan ook een hybride variant is ontwikkeld.

BMW i3-concurrent

Net zoals de BMW i3 zal de C-klasse daarom voorlopig parallel aan de bestaande modellen met (hybride) brandstofaandrijvingen geleverd worden. De familiebanden tussen de GLC en C-klasse zijn zowel vanuit optisch als technisch opzicht evident. De C is getooid met eenzelfde reusachtig en optioneel verlicht grille-achtig ornament op de neus, waarmee Mercedes-Benz (g)oude(n) probeert te doen herleven. Ook de achterkant is in dezelfde stijl als de GLC, met een zwart paneel waarin stervormige achterlichten zijn verwerkt.

Het interieur vertoont eveneens grote overeenkomsten. De aanblik van het dashboard wordt gedomineerd door de grote schermen van de uitgebreide infotainmentvoorzieningen die op het MB.OS besturingssysteem draaien. Uitgebreide soft- en hardware waarmee we tot nu toe positieve ervaringen hebben opgedaan inzake de intelligente navigatie, A.I.-assistenten, app-bibliotheek en algehele gebruiksvriendelijkheid. Optioneel worden de drie schermen optisch met elkaar verbonden in een meter breed ‘Hyperscreen’ dat het hele dashboard beslaat.

Geen klassieke Mercedes C-klasse

Een klassieke sedan is de C-klasse niet echt meer te noemen. De wetten van de aerodynamica hebben voorgeschreven dat de daklijn helemaal tot de achterklep is doorgetrokken om zo de optimale druppelvorm te benaderen. Het profiel heeft wel wat weg van de AMG-GT vierdeurs supercoupé. De ver naar achteren doorgetrokken daklijn heeft als nuttig bijgevolg dat er op de achterbank redelijk wat hoofdruimte overblijft, terwijl de wielbasis van 296 centimeter (bijna 10 centimeter meer dan de ‘gewone’ C-klasse) hetzelfde doet met de beenruimte.

De bagageruimte meet achterin tot 470 liter, waarbij de aanwezigheid van een extra opbergvak onder de laadvloer afhankelijk is van de aan- of afwezigheid van een omvormer die laden bij 400-Volt snelladers ook mogelijk maakt. Door op de vooras te kiezen voor een compacte synchroonmotor met ontkoppelaar in plaats van een grotere asynchroonmotor, kon de frunk een bruikbare 101 liter groot gemaakt worden.

Net als de GLC wordt de elektrische Mercedes C-klasse aanvankelijk alleen als 400 4MATIC gepresenteerd. Dat betekent een aandrijflijn met op elke as een motor die een gecombineerd vermogen van 490 pk en 800 Nm kunnen leveren. Genoeg voor een standaardsprint in 4,1 seconden. De achterste motor is daarbij voorzien van een tweetrapsautomaat om het verbruik over een zo groot mogelijk snelheidsbereik te drukken en het aandrijfkoppel (plus trekgewicht tot 1,8 ton) op lage snelheid te verhogen. De 800 Volt accu met een bruikbare inhoud van 94,5 kWh belooft mede dankzij een standaard warmtepomp en intelligent temperatuurbeheer een actieradius tot 760 kilometer, terwijl in 10 minuten tot 320 kilometer aan range bijgeladen kan worden met een piek van 330 kW.

Mercedes-Benz heeft hierbij niet per sé gekozen voor heel radicale accutechnologie. Zowel de opbouw van de accu (met prismacellen verdeeld over vier modules) als celchemie zijn vrij alledaags. Op termijn volgen nog allerhande varianten met meer of minder vermogen, louter achterwielaandrijving (en een actieradius van zo’n 800 kilometer) en kleinere (onder andere LFP-) accupakketten. En ja, óók een heel snelle AMG zit in ’t vat, al houdt het merk daarover de lippen nog stijf op elkaar.

Prijs Mercedes C-klasse

Voor de rest is het aanbod aan (deels optionele) technologie geheel in lijn met dat wat we al kennen van de GLC. Waarbij veel aandacht is besteed aan het akoestisch comfort met onder andere gelamineerd glas op de ramen voorin. Luchtvering met adaptieve dempers en vierwielbesturing zijn allen als extraatje leverbaar, wat in het reguliere D-segment nog altijd vrij ongebruikelijk is.

De luchtvering wordt zowel door de navigatie als car-to-X informatie van andere Mercedes-Benz modellen met dezelfde techniek aan boord aangestuurd om de rijhoogte aan te passen en grote oneffenheden beter te kunnen verwerken. De lijst aan rij- en parkeerhulpjes is ook behoorlijk omvangrijk. De enige informatie die nu nog ontbreekt zijn de prijzen. Maar reken erop dat die een paar duizend euro onder die van de GLC liggen, waarmee een C 400 4MATIC in de basis waarschijnlijk vlak onder de 70.000 euro opent.