Gaat dit stuur van 2.500 euro de Mercedes EQS eindelijk succes brengen?

Als eerste Duitse auto kan de flink vernieuwde Mercedes-Benz EQS optioneel uitgerust worden met een besturing zonder fysieke verbinding tussen stuur en voorwielen. Gaat dit succes brengen?

Zogenaamde ‘steer by wire’ systemen zijn niks nieuw in de auto-industrie. Al meer dan tien jaar geleden reden de eerste auto’s al rond met een volledig gedigitaliseerde besturing zonder stuurstang. Sensoren in het stuurhuis vertalen de bewegingen van het stuur in een digitaal signaal dat door actuatoren bij de wielen wordt vertaald in een corresponderende stuurbeweging. De andere kant op worden krachten op de voorwielen voor de bestuurder vertaald in tegendruk die informatie over de grip, tractie en wegligging verschaft.

Het stuur van de Mercedes EQS

Recentelijk maken dit soort systemen een opleving in populariteit door. Tesla heeft het op de Cybertruck, Lexux biedt het sinds kort op de RZ en nu is Mercedes-Benz aan de beurt met diens elektrische vlaggenschip: de EQS. In theorie bieden dit soort stuurinstallaties legio voordelen. Afhankelijk van de wensen van de bestuurder kan de feedback van de voorwielen volledig worden geneutraliseerd met totale rust al resultaat, of kan er juist zoveel mogelijk informatie worden doorgegeven voor maximaal stuurgevoel. Het probleem is dat het tot nu toe nog nooit een fabrikant gelukt is om ‘klassiek’ stuurgevoel volledig authentiek te digitaliseren.

Een ander voordeel is dat de overbrengingsverhouding van de besturing continu aangepast kan worden. Op hoge snelheden kan de installatie indirecter opereren om de rechtuitstabiliteit en rust te optimaliseren. Op lage snelheden is een ultradirecte overbrenging wenselijk opdat de auto met minimale input scherpe bochten kan nemen. Overpakken is daarmee verleden tijd. Op een afgesloten terrein kon Autovisie alvast kennismaken met het systeem dat straks in combinatie met achterasbesturing voor circa 2.500 euro (ex.) als optie op de EQS zal worden aangeboden. Kijk in de video of dit dan de optie is die de enigszins geflopte elektrische limousine van Mercedes-Benz uit het slop kan trekken.