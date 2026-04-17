Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-haters gaan een moeilijke tijd tegemoet

Met de komst van de Denza Z9 GT introduceert de Chinese automaker BYD tevens het ‘Flash Charging’ netwerk, waarmee snelladen net zoveel (of weinig) tijd kost als tanken.

Voor veel autokopers blijven de (vooral winterse) beperkte actieradius en lange laadtijden van EV’s een potentieel struikelblok om elektrisch te gaan rijden. Met de komst van BYD’s luxemerk Denza en de daarbij behorende tweede generatie ‘Blade’ accutechnologie, wordt ten minste één van die zorgen overtuigend weggenomen. De Denza Z9 GT ‘shooting brake’ is namelijk met afstand de snelst ladende auto die in Europa verkocht wordt. Maar reken erop dat deze technologie – inclusief het noodzakelijke laadnetwerk – rap zal worden uitgerold naar andere merken en locaties.

Denza Z9 GT

De Denza Z9 GT kan z’n reusachtige 122 kWh grote accu van 10 tot 70 procent bijladen in slechts vijf minuten, wat neerkomt op een gemiddelde van zo’n 880 kW over de hele sessie. De piek ligt zelfs boven de 1000 kW. Wil je de accu tot 97 procent volladen, duurt dat slechts vier minuten extra. Uiteraard zijn hiervoor speciale snelladers nodig, die BYD ‘Flash Chargers’ ofwel flitsladers noemt. Hiervan zal in de komende maanden en jaren in heel Europa een netwerk van worden aangelegd.

Het ‘geheim’ van het netwerk zit ‘m in de speciale bufferaccu’s die BYD hierbij toepast, alsook het gegeven dat elk component (inclusief halfgeleiders, 10C accucellen, kabels etc. etc.) door BYD in eigen huis worden ontwikkeld en geproduceerd. Elk Flash Charging kan twee auto’s tegelijk opladen met 1000 kW, of één met maximaal 1500 kW. De energie hiervoor wordt uit een duo bufferaccu’s met een capaciteit van 200 kWh elk geput.

Zo wordt de beschikbare stroomaansluiting de hele dag maximaal benut. Een 150 kW aansluiting kan hiermee al zo’n 40 auto’s per etmaal opladen met 1000 kW. In Nederland met het overvolle stroomnet een belangrijk detail. Een extra voordeel is dat de laadstroom niet eerst van AC naar DC hoeft te worden omgezet tijdens het laden. Immers, het stroomnet maakt gebruik van wisselstroom, accu’s van gelijkstroom.

Flash Charging

De Flash Charging stations blinken verder uit in eenvoud. Omdat de laadtijden door het hoge vermogen kort zijn en het koper in de kabels rechtstreeks gekoeld wordt met niet-geleidende olie, kunnen de kabels betrekkelijk dun en handzaam blijven. Ook andere EV’s kunnen straks gewoon bij de flitsladers terecht. Wel overweegt BYD om een tijdslimiet van 10 minuten in te stellen of een hoger tarief te rekenen, zodat de schaarse laders niet onnodig bezet worden door langzaam ladende auto’s.

Vooralsnog zijn voor Nederland 100 locaties aanwezen waar Flash Charging wordt aangeboden, in samenwerking met nog te onthullen partners. De laders zullen ook in de huisstijl van de partners uitgevoerd kunnen worden, dus het is BYD en Denza er niet om te doen om een eigen, herkenbaar netwerk op te bouwen. In grotere landen als Frankrijk en Duitsland spreekt men vooralsnog van 300 locaties per land. Kijk in de video hieronder hoe een Denza Z9 GT zich in no-time oplaadt aan de eerste Flash Charger die in Europa is geïnstalleerd, op het automotive testterrein van Mortefontaine nabij Parijs.