Waarom de Bugatti Chiron Super Sport net geen 500 haalde | Sjoerds weetjes 500

500 is een magisch getal. En zo dacht Bugatti er in 2019 ook over. Het merk waagde een poging om 500 km/h met een straatauto te halen. Het doel werd niet gehaald, maar testrijder Andy Wallace zette nog altijd een recordsnelheid neer. Het verhaal achter de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Andy Wallace, de relaxte testrijder van Bugatti en oud-coureur, begeleidde Peter Hilhorst tijdens de unieke reportage ’24 uur met een Chiron’. Wallace reed mee van het Franse Molsheim naar Amsterdam, om de volgende dag de zwarte Chiron mee terug naar de thuisbasis te nemen. De oud-coureur is onlosmakelijk met de testauto verbonden. Hij zit hoofdzakelijk op de passagiersstoel als een journalist of potentiële koper met de Chiron mág rijden.

De Bugatti Chiron Super Sport

Een spoedcursus rijden met een W16-snelheidsmotor volgt, maar tijdens de reportage zit Wallace relaxt in de met leder beklede stoel. Zo ontspannen als hij toen over het dashboard keek, was hij niet toen hij door Bugatti werd uitgedacht een nieuw snelheidsrecord neer te zetten. Wallace was de eerste persoon in een productiemodel die officieel 350 km/h reed en later als eerste meer dan 380 km/h haalde. Hij deed dat in respectievelijk een Jaguar XJ220 en McLaren F1. Met een Bugatti doorbrak hij de 400 km/h-grens en later tikte hij maar liefst 490,484 km/h aan. Hij was daarmee de eerste persoon die in een productiemodel meer dan 300 mph reed. Een bijzondere prestatie. Hij kwam zelfs even los van de grond. Aan het einde van de sessie zei hij: “Dit nooit meer”. Zijn familie was hem lief.

Hoe Andy de poging om 500 km/h te halen ondernam, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Uit de 500e episode van Autovisie’s vaste videorubriek blijkt dat niet iedereen 500 haalt…

Er werd wel degelijk een recordsnelheid gehaald. En die prestatie resulteerde weer in een gelimiteerde uitgave van Bugatti, de Chiron Super Sport 300+. Slechts 30 wereldburgers met een Bugatti-link kregen de speciale editie in zwart met oranje elementen aangeboden, waaronder een Nederlandse Bugatti-fan. Hij kocht de special edition nog voordat de wereld van de komst van de Super Sport 300+ op de hoogte werd gebracht. Het exemplaar voor Nederland staat voor de lens. Sjoerd van Bilsen vertelt je er alles over.