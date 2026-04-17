Moet je stoppen voor fietsers die wachten bij zebrapad?

Fietsers die wachten bij een zebrapad kunnen voor verwarrende verkeerssituaties zorgen. Moet je ze voor laten gaan of niet?

Een zebrapad wordt ook wel een voetgangersoversteekplaats genoemd en is – zoals de naam al doet vermoeden – voornamelijk bedoeld voor zebr… eh, voetgangers. Uiteraard hoor je ook mensen in een scootmobiel voor te laten gaan.

Hebben fietsers ook voorrang bij een zebrapad?

Maar hoe zit het dan met fietsers? Horen zij ook voorrang te krijgen bij een zebrapad? Nee, als fietser heb je geen voorrangsrecht. Toch verlenen automobilisten soms voorrang aan fietsers. Hoewel je snelheid matigen bij een zebrapad verstandig is, is het af te raden om fietsers voorrang te geven. Dit zorgt immers alleen maar voor verwarring.

Maar let op: stappen fietsers af en nemen zij hun fiets aan de hand, dan zijn ze plots voetganger en moet je hen wél voorrang verlenen.

Forse boetes

Doe je dat niet, dan kan je dat duur komen te staan. De boete voor het niet verlenen van voorrang aan voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig bedraagt maar liefst 460 euro. Diezelfde prent kun je krijgen als je vlak voor of op een zebrapad besluit in te halen. Ook parkeren vlakbij een zebrapad kan je een bon van 120 euro opleveren.

Verwarrende verkeerssituaties

