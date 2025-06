Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je een telefoon gebruiken in de file?

In ons drukke landje heeft praktisch iedereen het wel een keertje meegemaakt: file. De verleiding is dan vaak groot om even snel je telefoon erbij te pakken, maar mag dat wel? Je mag namelijk niet telefoneren in het verkeer, toch?

Volgens de wet mag je jouw telefoon gebruiken als hij in een telefoonhouder zit. Ook mag je bellen met oortjes in of de spraakbediening gebruiken.

Telefoon vasthouden mag niet

Het vasthouden van de telefoon is wel strafbaar en wordt tegenwoordig zelfs gecontroleerd door focusflitsers. Ook met andere apparaten moet je oppassen, de Rijksoverheid stelt namelijk dat ook andere mobiele apparaten niet tijdens het rijden vastgehouden mogen worden. Denk hierbij aan tablets en MP3-spelers en tablets.

Nu zijn er soms wat handige Harry’s die zich bedenken dat het tussen je oor en schouder klemmen van het mobieltje niet vasthouden is. Helaas, die vlieger gaat niet op en oom agent zal je alsnog een boete van 430 euro uitschrijven.

Dus mag het wel of niet in de file?

Er is één zinnetje dat op site van de Rijksoverheid direct duidelijkheid geeft: “Als u stilstaat mag u wel een apparaat vasthouden en gebruiken.” Dat betekent dus dat als je voor een rood stoplicht staat, je best je telefoon even mag pakken en dat geldt ook voor de file. Ben je dus helemaal tot stilstand gekomen, dan mag het. Maar op het moment dat je met meer dan 0 km/u je vervoert moet je hem al weggelegd hebben.

Dat het dus technisch gezien mag als de file stilstaat, betekent niet dat je het ook moet doen. Je bent je op dat moment namelijk aan het afleiden met je telefoon, terwijl er allemaal andere voertuigen om je heen staan, die misschien ineens gaan rijden. Onnodig stilstaan is namelijk ook gewoon illegaal. Daarbij hebben we het nog niet eens over de hinder die je plotselinge hulpdiensten of file-doorkruisende motorrijders kan veroorzaken gehad.