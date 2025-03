Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota wil Amsterdam-Zuid uit de Biro halen met deze FT-Me

In andere Nederlandse steden neemt het nog niet zo’n vlucht, maar in Amsterdam zijn micromobielen niet aan te slepen. De Biro is een bekende, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Citroën Ami, Opel Rocks Electric en Microlino. In de nabije toekomst komt daar een Toyota bij.

Op het eerste gezicht voegen micromobielen weinig toe aan de stadse mobiliteit. Ze staan in dezelfde files als personenauto’s, want over het fietspad mogen ze niet en ze zijn te breed om als een motorfiets tussen het overige verkeer door te kunnen laveren.

Parkeerprobleem in steden opgelost?

Maar als we het aantal personenauto’s in de stad nou drastisch zouden kunnen verminderen, dan wordt in ieder geval het parkeerprobleem een stuk minder ernstig, omdat op één gewone parkeerplaats twee micromobielen passen.

Toyota FT-Me speciaal voor Europa

Hoe dan ook, grote fabrikanten zien er kennelijk wel wat in, want bij Renault hebben ze de Mobilize Duo en bij Stellantis de Citroën Ami, Fiat Topolino en Opel Rocks Electric. Dat Toyota eveneens een kans denkt te zien, blijkt uit de introductie van de FT-Me Concept.

Het studiemodel is speciaal voor Europa ontwikkeld, biedt plaats aan twee personen en is minder dan 2,5 meter lang. Toyota geeft geen specs vrij van het elektrische voertuigje. We weten alleen dat hij deels uit gerecyclede materialen bestaat en zonnepanelen heeft voor 20 à 30 kilometer extra range per dag.

Verschil L6e- en L7e-voertuigen

Autootjes als de Biro, Citroën Ami en Microlino vallen in de L6e- of L7e-categorie. Voor die laatste heb je een autorijbewijs nodig, omdat de toegestane topsnelheid op maximaal 90 km/h ligt en je er de snelweg mee op mag. Voor L6e-voertuigen volstaat een brommerrijbewijs. Ze mogen niet harder dan 45 km/h.