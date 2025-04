Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je inhalen over een dubbele onderbroken streep?

Over een doorgetrokken streep mag je niet inhalen. Over een dubbele doorgetrokken streep mag je zéker niet inhalen. Maar wat als-ie onderbroken is?

Voor de wet is er overigens geen verschil tussen een enkele en een dubbele doorgetrokken streep. De dubbele belijning dient enkel als verduidelijking van het inhaalverbod.

Mag je inhalen over dubbele onderbroken streep?

Het antwoord op de vraag of je wel of niet mag inhalen over een dubbele onderbroken streep is dan ook vrij simpel: ja. Een dubbele onderbroken streep betekent immers hetzelfde als een enkele onderbroken streep.

Het scheidt de twee rijstroken, maar inhalen is gewoon toegestaan. De dubbele belijning, die je over het algemeen op provinciale wegen treft, biedt een iets grotere bufferzone tussen het verkeer in beide richtingen.

Dubbele streep met groene strook

In sommige gevallen bevindt zich tussen beide strepen een groene strook op het asfalt. Dit duidt op een maximumsnelheid van 100 km/h. Zijn de strepen aan weerszijden van de groene strook onderbroken, dan mag je inhalen en zijn ze doorgetrokken, dan mag dat uiteraard niet.

Onderbroken én doorgetrokken streep

Af en toe zie je ook een onderbroken én doorgetrokken streep naast elkaar. Rijd je aan de kant van de onderbroken streep, dan mag je inhalen. Voor het verkeer dat aan de kant van de doorgetrokken streep rijdt, wordt inhalen te gevaarlijk geacht en is het verboden. Vaak omdat er onoverzichtelijke bocht of een heuvel in de weg zit. Op de snelweg kom je een degelijke streepcombinatie vaak tegen bij op- en afritten om te voorkomen dat te veel verkeer op dezelfde rijstrook terechtkomt.

Verwarrende verkeerssituaties

In het drukke, Nederlandse verkeer ontstaan geregeld verwarrende situaties. Maar hoe dien je in deze gevallen te handelen als automobilist? Autovisie geeft antwoord. Hieronder een aantal recente vraagstukken.