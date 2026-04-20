Waarom deze Rolls-Royce Project Nightingale een enorme verspilling van ruimte is

Ho ho, even wachten met het schrijven van boze brieven; laat ons die kop uitleggen. Want we vragen ons eigenlijk gewoon af waarom de Rolls-Royce Project Nightingale zo’n lel van een ‘motorkap’ heeft. Wat ligt daaronder? Geen V12, in ieder geval.

Je verwacht het niet bij zo’n auto, maar de Project Nightingale is volledig elektrisch. En dat getuigt van lef bij Rolls-Royce. Het is immers algemeen bekend dat steenrijke liefhebbers en verzamelaars het niet zo op EV’s hebben. Mate Rimac heeft dat zelfs toegeven over de Rimac Nevera.

Oplage van honderd exemplaren

Dus we zijn heel benieuwd of het Rolls-Royce lukt om honderd exemplaren van de Project Nightingale te verkopen. Meer wil de Britse luxefabrikant er namelijk niet bouwen (en vast ook niet minder). Wat de bijna 5,8 meter (!) lange cabriolet kost, weten we niet, maar ga gerust uit van minstens acht miljoen euro.

Merken als Aston Martin, Bentley, Ferrari, Porsche en ook Rolls-Royce verdienen goud geld aan dit soort gelimiteerde edities, die ze voor belachelijke prijzen aan ‘collectioneurs’ kwijt kunnen. Daarom hebben we al eerder kunnen kennismaken met de tientallen miljoenen kostende Rolls-Royce Boat Tail en Droptail.

Volledig elektrische aandrijving

Die laatste twee worden aangedreven door een V12. De Project Nightingale moet het naar verluidt doen met de elektrische techniek van de Spectre. Waarom schrijven we ‘naar verluidt’? Omdat we het eigenlijk niet zeker weten.

Rolls-Royce-design uit de 20s en 30s

Rolls-Royce wil alleen iets vertellen over het ontwerp van de Project Nightingale. Dat is geïnspireerd door Rolls-Royces uit de jaren twintig en dertig, met name door de in 1928 gebouwde prototypes 16EX en 17E. Is het mooi? Mwah, het is vooral veel.

Want zoals gezegd, de Project Nightingale is lang; 30 centimeter langer dan een Spectre. En waar wordt die ruimte voor gebruikt? Voor een interieur met twee stoelen, een ellenlange voorklep, waar voor zover wij weten geen frunk onder zit, en een overhang achter waar je u tegen zegt.

