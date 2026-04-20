Nissan introduceert binnenkort eerste elektrische auto met revolutionaire accu
In het land der elektrische auto’s wordt al jaren gesproken over solid state-accu’s. Deze batterijtechnologie is the next big thing en moet EV’s efficiënter, duurzamer en mogelijk betaalbaarder maken. Ook Nissan werkt eraan en zegt de techniek vanaf 2028 te zullen leveren.
Langzaam krabbelt Nissan uit het diepe dal waar het zich in bevindt. Onder leiding van Ivan Espinosa zijn de afgelopen jaren flinke kostenbesparingen doorgevoerd, maar er wordt ook hoopvol vooruitgekeken. Het merk deelde zijn toekomstblik vorige week tijdens een groot persevenement in Japan waarbij Autovisie aanwezig was.
De voordelen van solid state-accu’s
Er gloort hoop aan Nissans horizon. Zo maakt de legendarische Skyline een terugkeer en werkt het merk aan all solid state-accu’s, waarbij de gebruikelijke vloeibare elektrolyt tussen de anode en kathode wordt vervangen voor een vaste stof. Dat klinkt erg technisch, maar de voordelen zijn volgens ingenieur Shunichi Inamijima heel concreet.
Allereerst zouden deze accu’s een veel langere levensduur hebben, doordat geen chemische ontbinding plaatsvindt. “Uit onze tests blijkt dat solid state-accu’s veel langer een hoge batterijcapaciteit houden dan conventionele EV-batterijen”, legt Inamijima uit. Ze blijven het dus langer doen.
Een ander voordeel is de veiligheid van deze nieuwe accusoort. Geen vloeibaar elektrolyt betekent dat er niks kan lekken. Daarnaast is er geen kookpunt, waardoor solid state-accu’s hogere temperaturen aankunnen.
Meer range of meer binnenruimte
Een vaste elektrolyt maakt, zo zegt Nissan, niet alleen hogere laadsnelheden mogelijk, maar zorgt ook voor een energiedichter geheel. Een solid state-accu kan dus meer energie opslaan dan een normale accu van hetzelfde formaat.
Dat kan twee kanten op: een grotere actieradius, of juist kleinere accu’s met dezelfde actieradius en daardoor meer binnenruimte. “We zullen per auto bepalen hoeveel rijbereik we verlangen. Vooralsnog zullen we ons vooral focussen op kleinere accu’s”, vertelt Inamijima. Reken in de toekomst dus op ruimere Nissans.
Vanaf 2028
Het merk stelt de eerste elektrische auto met solid state-accu in 2028 te zullen introduceren. Om welk model het gaat, wil Nissan nog niet zeggen. “Het zal geen volumemodel zijn”, geeft Inamijima aan. “We zullen dit eerst op kleine schaal testen.”
In het volgende decennium zullen meer modellen volgen, mits de toeleveringsketen op orde is. Want hoewel Nissan de accu’s binnenshuis ontwikkelt, is er nog geen fabrikant gevonden die de juiste cellen kan bouwen. Voor de introductie van een vaste elektrolyt is een onderontwikkelde supply chain op dit moment het grootste obstakel.
