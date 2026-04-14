Nissan brengt nieuwe SUV met BMW-trekjes naar Europa: “Zo‘n model hebben we nu nog niet“

Autovisie kan bevestigen dat Nissan zijn nieuwe NX8 naar Europa brengt. Voor de ontwikkeling van die SUV sloegen de Japanners de handen ineen met het Chinese Dongfeng, maar andere modellen die zijn ontstaan uit die samenwerking maken minder kans.

Met 4,87 meter aan lengte is de Nissan NX8 van het formaatje Volkswagen Touareg. Het proces om de SUV naar Europa te brengen is al op touw gezet. “Het kan heel snel gaan“, vertelt Jordi Vila, Divisional Vice President van Nissan Europe en Afrika. “We moeten nog wat keuringen en crashtests afwachten, maar zal geen punt zijn.“

Nissan NX8 heeft BMW-looks

Tijdens een groot persevenement in Japan ziet Autovisie het model in levenden lijve. Daarbij valt vooral het aanzicht van schuinachter op. Bekeken vanuit die hoek doet de Nissan NX8 sterk denken aan de nieuwe BMW iX3 Neue Klasse. De vorm van de achterlichtunit, het wieldesign en zelfs een Hofmeister-knik herkennen we in het ontwerp.

Uiteraard deelt Jordi Vila die mening niet. “Dat zie ik er absoluut niet in“, zegt de Nissan-bestuurder terwijl hij zijn hoofd schudt. “Bovendien kun je, als je per se wil, altijd wel een ander model herkennen in een ontwerp.“

“We zijn geen Chinezen die kopiëren“, stelt Vila. Hoewel de meeste schaamteloze copycats inderdaad uit China komen, heeft Dongfeng in dit geval niets van doen gehad met de vormgeving. „Dit is helemaal Nissan-design.“

Razendsnel laden

De 340 pk sterke NX8 staat op een volledig nieuw platform en is in slechts twee jaar tijd uit se grond gestampt. Die snelle ontwikkelingstijd is nodig als je de vliegensvlugge Chinese concurrentie wil verslaan.

De SUV komt in twee smaken: een batterij-elektrische versie en een variant met range-extender. De NX8 heeft een 800V-boordnet, waardoor hij in slechts 12 minuten van 10 naar 80 procent kan laden. De volledig elektrische versie komt met 73 of 81 kWh aan accucapaciteit en Nissan spreekt over 580 en 650 kilometer aan actieradius. Let wel, dat betreft een bereik gemeten volgens de Chinese CLTC-methode, die een gunstiger beeld schetst dan de in Europa gehanteerde WLTP-meting.

Als REEV, wat staat voor Range-Extended Electric Vehicle, komt de Nissan NX8 met een accu van 21,2 of 43,2 kWh in combinatie met een 1,5-liter turbomotor.

Samenwerking met Dongfeng

De Nissan NX8 vormt samen met de eveneens nieuwe N6 (plug-in hybride) en N7 (batterij-elektrisch) het trio dat is voortgekomen uit de collaboratie met Dongfeng. Zo‘n samenwerking is niet ongebruikelijk in de autowereld. Wel is opmerkelijk dat deze modellen niet alleen voor de Chinese markt bestemd zijn, maar in veel meer regio‘s worden geïntroduceerd.

Ook in Europa, zo blijkt nu dus. Maar op ons continent zal het hoogstwaarschijnlijk bij de NX8 blijven. “Ik zie een markt voor de NX-8, want zo‘n SUV hebben we nog niet“, vertelt Vila aan Autovisie. “De N6 en N7 zie ik in Europa niet slagen.“

Deze sedans meten 4,83 en zelfs 4,93 meter in lengte, waarmee ze volgens Vila te groot zijn voor Europa. “Bovendien zijn Europeanen al lang niet meer geïnteresseerd in sedans“, voegt hij eraan toe. “Wel onderzoeken we momenteel of er andere markten zijn waar alle drie midellen kunnen worden ingezet.“