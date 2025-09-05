Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BMW iX3 (Neue Klasse) is de belangrijkste van het moment

Wat de 747 was voor Boeing en de iMac voor Apple, was de Neue Klasse voor BMW. Eind jaren vijftig stond het merk met de achterwielen in het graf en alleen dankzij de Neue Klasse ontsnapte het aan een overname door Daimler. Nou is het huidige BMW niet in gevaar, maar toch is deze ‘neue’ Neue Klasse – net als deze iX3 – voor het bedrijf van groot belang.

We hebben één kans om dit goed te krijgen, zeggen ze bij BMW, ook omdat de Neue Klasse de grootste investering in de geschiedenis van het concern vertegenwoordigd. BMW wet met het nieuwe platform daarom niet op één paard (dan zou het pas echt spelen met zijn eigen toekomst). De Neue Klasse is in de basis ontwikkeld als elektrische auto, maar kan ook geschikt worden gemaakt voor brandstofmotoren. Adrian van Hooydonk, de Nederlandse designdirecteur van BMW, stelt dat er zelfs rekening is gehouden met een eventuele cardanas naar de achterwielen.

Specificaties BMW iX3 xDrive 50

Het eerste Neue Klasse-model dat op de markt komt, is de BMW iX3 xDrive 50: met twee elektromotoren, een vermogen van 470 pk, 645 Nm koppel en een 108 kWh-accupakket. Op een volle lading zou de elektrische SUV een actieradius van 800 kilometer moeten kunnen halen.

Zijn gemiddelde verbruik ligt op 15 kWh per 100 kilometer. Opladen gaat met maximaal 400 kW, wat betekent dat de iX3 na 21 minuten alweer op 80 procent zit en 10 minuten aan de snellader genoeg is voor 350 kilometer erbij.

Het Neue Klasse-platform

De Neue Klasse moet echter meer bieden dan goede elektrische prestaties. BMW zet in op software. Het nieuwe Heart of Joy-systeem koppelt onder andere het ESP, ABS en alle stuur- en aandrijfregelsystemen aan één razendsnelle computer. Dat moet de auto niet alleen veiliger maken, maar vooral ook leuker om te rijden. Daarbij zijn de rijhulpsystemen een stuk slimmer geworden. Zo herkent een camera wanneer je bewust een witte lijn overschrijdt en dan grijpt de auto niet in. Ook zou de software van de iX3 het remmen zó vloeiend maken, zegt BMW, dat je als inzittende het verschillen tussen rollen en stilstaan nauwelijks merkt.

Het uiterlijk van het model is minder controversieel dan we gewend zijn van andere BMW’s, zoals de huidige 7-serie, de iX en de XM. Dat komt deels door de bekende nierengrille, die op de iX3 relatief klein is geworden en wordt geflankeerd door een brede ‘visor’.

Natuurlijk zien we ook bekende stijlelementen terug in de Neue Klasse: bijvoorbeeld de Hofmeisterknik, L-vormige achterlichten en verticale dagrijverlichting.

Het interieur van de Neue Klasse

Binnenin gaat eveneens het roer om. Het traditionele instrumentarium is verdwenen en vervangen door een projectieband onder de voorruit, die links het klokkenpaneel vervangt en in het midden en rechts een extensie is van het infotainmentscherm. De software van het touchscreen oogt modern en gebruiksvriendelijk, met handige widgets en snelkoppelingen. Voor belangrijke functies, zoals het radiovolume en het bepalen van de rijrichting, gebruikt BMW nog steeds fysieke knoppen. Omdat er geen instrumenten meer achter het stuurwiel zitten, kon het een nieuwe vorm krijgen, die beter in de hand ligt. Overigens heeft de BMW iX3, naast het display onder de voorruit, ook gewoon een head-up display.

De nieuwe BMW iX3 is ongeveer even groot als zijn voorganger. Toch groeide de bagageruimte naar maximaal 1.750 liter met de achterbank neergeklapt. Nieuw is de aanwezigheid van een frunk met een inhoud van 58 liter. Achterin de Neue Klasse kunnen passagiers hun voeten lager plaatsen dan in andere EV’s, zo beweert BMW, omdat de batterij direct dient als bodemplaat. Voorlopig gebruikt BMW enkel NMC-cellen in het accupakket, maar het platform is voorbereid op goedkopere LFP-techniek.

Prijs BMW iX3

De iX3 xDrive50 kost in Duitsland 68.500 euro. Hij moet het doen zonder adaptief onderstel, maar krijgt wel hydraulische bumpstops voor extra comfort. De gewichtsverdeling is 49 procent vóór en 51 procent achter. Later volgen goedkopere varianten vanaf zo’n 60.000 euro. De productie start dit jaar. En in 2026 staat de nieuwe i3 op de planning, het elektrische Neue Klasse-alternatief voor de 3-serie.