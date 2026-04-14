Wordt de Mercedes EQS met een actieradius van 925 kilometer eindelijk een succes?

De vernieuwde EQS moet alleen de Lucid Air voor zich dulden als EV met de grootste actieradius. Maar er is meer om ‘met spanning’ naar uit te kijken.

Het vlaggenschip van Mercedes’ elektrische autovloot is niet helemaal het succes geworden dat ‘Das Haus’ ervan had verwacht. De voor een limousine uit de topklasse ongebruikelijke aerodynamische vorm, aarzelende adoptie van EV’s op onder andere de thuismarkt en de V.S., plus onverwachte concurrentie uit China zorgen voor tegenvallende verkoopcijfers.

Mercedes-Benz EQS was niet toonaangevend

Het hielp waarschijnlijk ook niet dat de EQS al bij z’n debuut in 2021 niet over absoluut toonaangevende onderhuidse techniek beschikte, terwijl zoiets bij een elektrisch alternatief voor de Mercedes-Benz S-klasse eigenlijk een must is. Anderzijds was er genoeg aan de EQS om wel van onder de indruk te raken, zoals de actieradius, ondersteltechniek en de uitstekende infotainmentvoorzieningen. Met een aantal aanpassingen zou de EQS dus zomaar weer ‘on top’ geplaatst kunnen worden.

De facelift

Voor dit gefacelifte en geüpdatete model is pakweg een kwart van de onderdelen vernieuwd, waarbij de meeste aandacht is uitgegaan naar de aandrijflijn. Sinds de komst van de EQS heeft Mercedes achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe generatie elektrische platforms, waarvan de Auto van het Jaar winnende CLA het eerste uitvloeisel was. Die techniek is nu ook in de EQS geplaatst zodat die er weer een jaar of vier tegenaan kan.

De spanning van het accupakket is verdubbeld naar 800 Volt, de inhoud is met drie procent toegenomen tot 122 kWh. Mede dankzij nieuwe elektromotoren en toepassing van een tweetrapstransmissie op de achteras is het verbruik daarbij met 13 procent gedaald. Het resultaat is dat de EQS 450+ nu een WLTP-actieradius van maar liefst 925 kilometer heeft. Snelladen kan tot 350 kW, voor een maximum van 320 kilometer actieradius bijladen in 10 minuten.

Steer by wire

Naast de actieradius is de optionele ‘steer by wire’ besturing de grote aandachttrekker. Als eerste Duitse auto kan de EQS worden uitgerust met een stuurinstallatie zonder fysieke verbinding tussen voorwielen en ‘stuurwiel’. De luchtvering wordt voortaan aangestuurd met navigatie-informatie en ‘car-to-X’ signalen (die worden ontvangen van andere Mercedes-Benz modellen met deze technologie aan boord) om pro-actief te kunnen reageren op wegtypen en oneffenheden.

In het interieur is het één meter brede Hyperscreen infotainmentscherm onderhuids voorzien van de nieuwste MB.OS software, voor nog betere connectiviteit, integratie van A.I. assistenten en een verbeterde interface. De bestuurder kan zich in de nieuwe EQS laten ‘knuffelen’ door verwarmde veiligheidsgordels, voor de passagiers zijn 13-inch schermen een interessante noviteit.

Prijs Mercedes-Benz EQS

De EQS is vooral herkenbaar aan het nieuwe front dat in twee smaken te krijgen is. Met horizontale strepen die een klassieke grille simuleren, of een sterrenpatroon. Een staand sterornament behoort voortaan ook tot de mogelijkheden. De vorm van de verlichting en voorklep is meer in lijn gebracht met de CLA en uiteraard is de auto van bumper tot bumper verregaand naar eigen smaak te configureren. Onder andere met ‘glitterlak’ die 7.500 euro ex. kost. Of dat wat voor je is? Kijk de video en laat je rondleiden door de vernieuwde Mercedes-Benz EQS, die straks vanaf iets minder dan 100.000 euro in Nederland verkrijgbaar zal zijn.