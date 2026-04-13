Deze Porsche-SUV rij je vanaf 20.000 euro: hier moet je op letten bij aankoop

Een auto rijden als een Porsche Macan is duur, maar niet onbereikbaar. Zo kun je al occasions vinden vanaf 20.000 euro. Maar is dat wel een goede koop?

Porsche Macan

De Porsche Macan lijkt sneller dan de tijd en zo de veroudering voor te blijven die hem op de hielen zit. Hij oogt nog steeds even jong en slank als tijdens zijn introductiejaar. Zeker in dit heldere blauw metallic met zowaar eens geen zwarte, maar lichtgrijze aluminium wielen. Een frisse combinatie die toch (wielkast)ruimte overlaat voor verbetering. Terwijl we weten dat je niet te grote wielen moet kiezen onder deze compacte SUV, anders doe je de Porsche-rijeigenschappen teniet. En dat wil je niet, want zo’n Porsche kies je immers ook omdat hij beter stuurt dan de concurrentie.

Een dilemma, want met deze 19-inch wielen zijn de wielkasten nog niet lekker gevuld. We zouden toch met 20-inch wielen en ander rubber experimenteren of er niet een beter compromis tussen lekker sturen en betere looks te vinden is. Deze tweeliter staat overigens gewoon op schroefveren, dus ook verlaging is nog een optie. Met die conventionele veren stuurt de Macan wel strakker en communiceert hij beter dan exemplaren met luchtvering.

Je levert wat comfort in

Wel lever je voor dat extra scherpe sturen wat comfort in. Vooral de achteras laat af en toe met duidelijk hoorbare klappen horen dat het wegdek minder glad is dan je zou willen. Op de Autobahn en mooie bochtige bergpassen weegt het iets mindere comfort prima op tegen de betere stuurkwaliteiten, maar wie deze Macan vooral in stad en land gebruikt, is misschien beter af met de luchtvering. De zitpositie is hoe dan ook uitstekend, zoals we van Porsche gewend zijn.

De ergonomie is prima met meters in de duidelijke Porsche-opstelling voor je neus en de primaire bedieningsorganen goed onder handbereik. Vanuit die fijne werkplek ervaar je de Macan als een lekkere, compacte auto die je intuïtief plaatst voor elke bocht. De PDK-bak doet zijn werk snel en efficiënt, zoals we gewend zijn; de remmen zijn krachtig en goed te doseren. Alle rijgereedschap is dus op orde en maakt maatwerk in alle acties mogelijk.

Je stuurt met de grootst mogelijke precisie, wat niet vanzelfsprekend is voor een SUV van dik 1,7 ton. Met dank aan de Cayenne, waarmee Porsche al in 2002 de natuurwetten herschreef. Zoek je een SUV met echte dynamische capaciteiten, dan kan de Macan je maatje zijn. Het is een Porsche in gezinsverpakking, een auto die alle praktische plichten van de familieauto vervult, maar ook stuurplezier te bieden heeft. De perfecte SUV dus? Nee, zo kunnen we de viercilinder Macan niet betitelen. Want als je echt tempo wilt maken, dan stelt de EA888 die we van tal van Volkswagens, Audi’s en de Golf GTI kennen, toch enigszins teleur. De viercilinder turbo genereert maar net voldoende vermogen (252 pk) in de Macan en presteert daarmee als een Audi, maar geeft je niet het superieure gevoel dat je van een Porsche verwacht.

Je hoeft je geenszins te schamen voor zijn sprinttijd van 6,7 seconden en ook om zijn topsnelheid van net geen 230 km/h zul je niet uitgelachen worden, maar echt snel aanvoelen doet hij niet. In een hatchback als de Golf GTI is dezelfde viercilinder op zijn plaats, in deze Porsche schiet hij wat tekort. Een andere uitlaat is het proberen waard, maar eigenlijk wil je ook meer vermogen. Dat kan als je op zoek gaat naar de zescilinder, die met een beetje speurwerk voor bijna hetzelfde geld te vinden is.

Aandachtspunten

De Porsche Macan (2013-2024) staat bekend als een betrouw bare auto, waarover geen ‘horror verhalen’ de ronde doen. Zeker bij de viercilinder hoeft een goed onderhouden auto geen exorbitante kosten op te leveren. Het overmatig olieverbruik van bepaalde EA888-versies treft de Macan niet. Wel is het verstandig om (eventueel preventief) het thermo staathuis en de thermostaat te vervangen, aangezien deze weleens gaan lekken na 100.000 kilometer. Ook is het raadzaam om bij het proefrijden aandacht aan de gedragingen van de PDK-transmissie te besteden.

Die is niet onbetrouwbaar of kwetsbaar, maar áls hij de geest geeft, kunnen reparaties of zelfs vervangingen erg kostbaar zijn. Kijk en luister dus goed of de bak in uiteenlopende gebruikssituaties en rijstanden functioneert zonder bijgeluiden, aarzelingen of weigeringen. Een ander veel gehoord probleem zijn storingen aan de airco. Die zijn doorgaans vrij eenvoudig te constateren tijdens een proefrit, of anders binnen de standaard garantieperiode.