Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zeldzame occasion van Pininfarina is een cabrio met vier zitplekken en kost minder dan 10.000 euro

Ben je een fan van tennis en auto’s? Dan kun je vast de Peugeot 205 Roland Garros als occasion waarderen. Hij is luxer aangekleed dan de basis-205 en je kunt hem binnen een redelijk budget vinden.

Deze occasion ontstond uit een samenwerking tussen Peugeot en het beroemde tennistoernooi Roland Garros. Het doel van de Peugeot 205 Roland Garros was om een compacte auto te bouwen met een meer chique uitstraling dan de standaard 205. Hoe dat allemaal zit, zie je in bovenstaande aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Peugeot 205 Roland Garros is geen pure sportversie zoals de GTI of de Rallye. Onder de kap ligt meestal een 1,4-liter viercilinder met 75 pk en 113 Nm. Daarmee accelereert de voorwielaangedreven occasion in ongeveer 10,6 tot 11,4 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is, afhankelijk van de versie, 171 tot 175 km/h. Het karakter is licht en speels, mede dankzij een gewicht van 815 tot 915 kilogram.

Wat deze occasion bijzonder maakt, is de aankleding. Denk aan donkergroene lak, specifieke striping, rode gordels en een interieur met leer en stof in lichte kleuren. Ook zaken als elektrische ramen en extra luxe zoals een zonnedak waren aanwezig, wat in dit segment destijds niet vanzelfsprekend was. Van de Peugeot 205 Roland Garros werd ook een cabriolet gebouwd door Pininfarina. Die heeft een hoger gewicht en lagere prestaties, maar hij kan wel open rijden bij mooi weer.

De Peugeot 205 Roland Garros staat bekend om zijn fijne rijeigenschappen. De besturing voelt direct en de auto is compact, wat hem prettig maakt in de stad. Tegelijkertijd biedt hij voldoende comfort voor langere ritten, al blijft de occasion een kleine hatchback uit de jaren negentig.

Let bij een occasion goed op roest. Vooral dorpels, wielkasten en de bodem verdienen aandacht. Daarnaast is het interieur mooi, maar het slijt ook sneller, zeker bij uitvoeringen met licht leer. Deze interieurdelen zijn duur om te vervangen en moeilijk te vinden. Verder deelt de 205 Roland Garros zijn techniek met de reguliere 205. Dat heeft als voordeel dat je makkelijker aan onderdelen komt, maar zorgt er ook voor dat kwaaltjes gedeeld worden. Bij de achteras kunnen bijvoorbeeld de naaldlagers slijten, wat resulteert in scheefstaande wielen. Rij hier niet te lang mee door, want versleten naaldlagers beschadigen de as zelf. Waardoor een revisie soms erg lastig wordt.

De gevonden occasion

Hoewel de Peugeot 205 Roland Garros onderhuids een gewone 205 is, blijft hij een zeldzame occasion. Momenteel kun je een exemplaar vinden: een cabriolet uit 1992, met 143.516 kilometer op de teller. Hij kost 8.450 euro en staat te koop in het Zuid-Hollandse Vlaardingen.