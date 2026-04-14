Deze snelle hatchback met 250+ pk zijn als occasion betaalbaarder dan je denkt

Hot hatches zijn ideale auto’s voor veel liefhebbers. Ze zijn snel, praktisch, leuk om te rijden en soms betaalbaarder dan je denkt. Ditmaal lichten we vijf occasions uit die het overwegen waard zijn.

BMW M135i

Een BMW in zijn puurste vorm heeft een zes-in-lijn en achterwielaandrijving. Tot enkele jaren geleden gold dat zelfs voor de compacte 1-Serie. Dat maakt de M135i zo bijzonder in dit rijtje met voorwielaandrijvers.

Je kon de M135i van de F20-generatie ook met xDrive krijgen, maar wie maximaal driftplezier nastreeft, moet een versie kiezen waarbij de 3,0-liter turbozescilinder zijn volle 320 pk (326 pk na de facelift) naar de achteras stuurt. De meeste occasions verhandelen zich tussen de 16.000 en 20.000 euro. Voor de 340 pk sterke M140i moet je tussen de 25.000 en 40.000 euro neertellen.

Ford Focus ST

De Focus ST van de derde lichting is een gelijkwaardigere match voor het duo dat in deze occasionreportage schittert. Net als de i30 N en 308 GTi in standaardvorm, levert ook deze hot hatch light 250 pk aan de vooras. We noemen het een light, aangezien je voor het echte werk de heftigere Focus RS moet kiezen die enkele weken geleden in deze rubriek schitterde.

Die heeft honderd pk meer, vierwielaandrijving en een heuse driftmodus. Maar goed, daarvoor moet je dieper in buidel tasten. Prijzen van deze generatie Focus ST-occasions variëren van minder dan 9.000 tot iets meer dan 20.000 euro.

Honda Civic Type R

De Type R op basis van de negende generatie Civic is met zijn 310 pk en messcherpe besturing eigenlijk van een andere orde. Honda heeft zich met de Type R keer op keer bewezen als koning onder de voorwielaandrijvers. Deze FK2 is daarop geen uitzondering. Wel moet je met zijn tamelijk excentrieke uitstraling kunnen leven.

De Type R’s van weleer staan bekend om hun hoogtoerige, atmosferische motoren. Een gemis in deze Honda, want deze generatie kwam voor het eerst met turbomotor. In ruil daarvoor krijg je wel al vroeg in het toerenbereik een bult koppel. Het handjevol occasions begint bij zo’n 26 mille.

Seat Leon Cupra

De derde generatie Leon stamt uit een tijd waarin Cupra nog simpelweg het sportlabel van Seat was, en het niet als zelfstandig merk de spotlight opeiste. We hebben het over de periode 2012 tot 2017. Met 280 pk (en later tot zelfs 300) uit een 2,0-liter TSI-motor vormde de Cupra-versie het absolute topmodel. Zijn lijnenspel is strak en stijlvol, maar niet te opzichtig.

Daar kun je ook anno nu nog prima mee voor de dag komen. Extra ruimte voor het gezin is geen probleem, net als de Focus ST kwam deze Leon Cupra ook als stationwagen. Prijzen voor occasions liggen tussen de 13.000 en 35.000 euro.

Volkswagen Golf GTI

Hoewel de Golf GTI het hot hatch-segment een halve eeuw geleden zelf creëerde, stond Volkswagen nooit boven op de totempaal. Concurrenten waren altijd spannender, sneller of speelser, maar met de Golf VII GTI zette Volkswagen een stap in de goede richting. Nog altijd niet de spannendste, maar wel een zeer capabele GTI.

De gelimiteerde Clubsport S op basis van deze Golf vormde toen het absolute hoogtepunt, maar die is inmiddels overtroffen door de Golf VIII GTI Clubsport Edition 50. In de juiste uitvoering kost die je echter 86 mille. De VII GTI koop je als occasion vanaf circa 11.000 euro.