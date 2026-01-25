Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford Focus RS en Honda Civic Type R koop je nu voor het geld van een Polo: welke is de leukste?

Wie vandaag de dag een echt serieuze hot hatch nieuw wil kopen, ziet de prijzen al snel over de ton schieten. Daarmee wordt het genre voor veel liefhebbers onbereikbaar, tenzij je bereid bent om een duik te nemen in de tweedehandsmarkt. Deze Ford Focus RS en Honda Civic Type R koop je nu als occasion voor minder geld dan een Volkswagen Polo.

Het zijn serieuze stuurmansauto’s. Beide deden mee aan de Autovisie Supertest 2016. De Ford ging er toen zelfs met de winst vandoor. Maar zijn we tien jaar later nog steeds zo positief? We hebben de Focus RS en Honda Civic Type R bij Ibalo Luxury Sportscars en Autobedrijf Gerard Vulink uit de showroom getrokken voor een second opinion.

Ford Focus RS-occasion als brute hot hatch

Het betreft een Ford Focus RS van de derde generatie. Die heeft helaas een cilindertje minder dan zijn voorganger met legendarische vijfpitter, maar de 350 pk en het bijzondere vierwielaandrijfsysteem maken een hoop goed.

Het stelt deze fraai gestyleerde hot hatch in staat om tot wel zeventig procent van de aandrijfkrachten naar achteren te sturen. Daarvan kan hij via twee platenkoppelingen alles naar het buitenste achterwiel sturen. Torque vectoring, dus. Dat geeft deze occasion desgewenst een overstuurd karakter. Heerlijk!

Honda Civic Type R is nog altijd een precisie-instrument

De Civic Type R voelt verfijnder dan de Ford Focus RS. Wie kan leven met de tamelijk excentrieke styling, wordt beloond met een waar precisie-instrument. De Civic Type R’s van weleer staan bekend om hun hoogtoerige, atmosferische motoren. Een gemis in deze Honda, want deze generatie kwam voor het eerst met turbomotor. In ruil daarvoor krijg je wel een bult koppel, en dat nota bene al vroeg in het toerenbereik.

Goedkoper dan een Volkswagen Polo

Beide occasions koop je al voor minder dan 30.000 euro op de tweedehandsmarkt. Wie een beetje z’n best doet, vindt ze zelfs voor minder geld dan een nieuwe Volkswagen Polo. Welke van deze ons anno 2026 het meeste weet te charmeren, zie je in bovenstaande Occasion Battle-aflevering. Wil je wel zo’n moderne hot hatch, maar is je budget niet toereikend voor een Ford Focus RS of Honda Civic Type R? Overweeg dan een van deze twee. Zijn ook die je te prijzig, dan kun je voor minder dan 12.000 euro al met een van deze snelle hatches huiswaarts keren.