De 6 meest schaamteloze copy-cats op Shanghai Autoshow 2025

Chinese automerken hebben er een handje van andere fabrikanten na te apen. Ook in 2025 zijn ze dat nog niet verleerd, zo merken we als we over de Shanghai Autoshow lopen. Dit zijn de grootste copy-cats van de beurs.

De Shanghai Autoshow vond voor het eerst plaats in 1985 en is uitgegroeid tot een van de allergrootste autobeurzen ter wereld. De laatste keer dat dit event gehouden werd, telde het maar liefst 1.414 auto’s en kwamen er meer dan 900.000 bezoekers op af.

Zes schaamteloze copy-cats op Shanghai Autoshow 2025

Ook dit jaar is er weer een hoop te zien. Denk aan deze peperdure Bentley-concurrent uit China en deze nieuwe Nissan N7. Toch sprongen de vele autokopieën ook dit jaar weer in het oog.

1. Zeekr 9X

Op de Shanghai Autoshow 2025 werd ook het doek getrokken van de Zeekr 9X, die al vrij snel de bijnaam ‘Chinese Cullinan’ kreeg. Tja, de 9X heeft dan ook verdacht veel uiterlijke trekjes van de Rolls-Royce-SUV. Zijn ontwerper noemt de recordbrekende plug-in hybride overigens liever ‘de bétere Cullinan’.

2. Lynk & Co 900

Ook Lynk & Co kwam met zijn nieuwe vlaggenschip naar de Shanghai Autoshow van 2025. Het model noemt zich de 900 en het moge duidelijk zijn waar ontwerper Stefan Rosen zijn inspiratie vandaan gehaald heeft.

Het lijkt een mengelmoes tussen een gewone Range Rover en een Sport-uitvoering. Zo doen het element bij de voorste portieren, het smalle koplampstrookje, de in twee delen te openen kofferbak én de algehele proporties sterk denken aan de Range Rover.

De achterlichtunit heeft dan weer iets weg van een Range Rover Sport. Autovisie heeft de designer op de man af gevraagd hoe hij daarover dacht. Dit is zijn antwoord.

3. GWM Tank 300

Deze kandidaat verdient wellicht enige coulance. Hoewel zijn ronde koplampen met horizontale streep, donkere horizontale grille en rechthoekige achterlichtunits sterk doen denken aan de Ford Bronco, onthulden zowel Ford als het Chinese Great Wall Motor hun terreinwagens in juli 2020. Wellicht berust het hier op toeval.

GWM levert de 300 onder de vlag van het stoere submerk Tank. Het lijkt overigens geen nep-offroader te zijn, aangezien hij is uitgerust met een ladderchassis, vierwielaandrijving en een low gearing-modus. Qua motorisering bestaat de keuze uit een 2,0-liter turboviercilinder en 3,0-liter twin-turbo V6. Een 2,4-liter turbodiesel vierpitter behoort ook tot de opties.

4. Geely Galaxy Battleship

Veel Chinese SUV’s die schitterden op de Shanghai Autoshow 2025, wekten de indruk te zijn getekend naar het beeld van de huidige Land Rover Defender. Dat geldt met name voor de Galaxy Cruiser, waar men rijendik omheen stond.

Kijk bijvoorbeeld naar de wijze waarop het dak aan de achterzijde plots verticaal wordt afgesneden, de accessoires die op de zijkant zijn gemonteerd en de Defender-achtige lichtsignatuur van de koplampen. Deze Galaxy Cruiser betreft nog een prototype waarvan de nodige specificaties nog onbekend zijn. Wel stelt autoconcern Geely dat deze offroader tot wel twee uur kan drijven en zelfs korte stukken kan varen.

5. GWM Ora Lightning Cat

Great Wall Motor, dat eerder in dit artikel nog het voordeel van de twijfel kreeg, verdient nu toch een plek op het strafbankje. Op de Shanghai Autoshow 2025 stelt het immers ook de Lightning Cat van submerk Ora tentoon.

Lightning Cat? Jazeker, in China kom je de gekste modelnamen tegen. Een poosje leek het erop dat dit model – onder de gematigdere naam 07 – ook naar Nederland zou komen, maar inmiddels heeft GWM een stap teruggedaan in Europa. De reden dat deze EV in dit lijstje staat, is het feit dat hij verdacht veel op een eerste generatie Porsche Panamera.

6. GWM Ora Ballet Cat

Mocht je nog niet overtuigd zijn van het feit dat GWM blatant kopieergedrag vertoont? Kijk dan eens naar deze Chinese Volkswagen Kever. Hij luistert naar de naam Ora Ballet Cat, al had hij beter Ora Copy Cat kunnen heten, want het is een van de ergste copy-cats op deze lijst.

Op een Chinese specsheet die Autovisie tijdens de Shanghai Autoshow 2025 in handen kreeg, staat dat de auto ‘speciaal voor vrouwen is ontworpen’. Hij zou een ‘kindermodus voor moeders met baby’s’ hebben. Wat die modus inhoudt, is onduidelijk.

Verder lezen we over een ‘godinnenmodus die een lichte besturing biedt’ en ‘vijftig designkenmerken exclusief voor vrouwen’. Afhankelijk van de uitvoering kost deze copy-cat tussen de 149.800 en 179.800 Chinese renminbi. Omgerekend is dat zo’n 18.000 tot net geen 22.000 euro.

Autovisie op de Shanghai Autoshow van 2025

In acht Chinese gigahallen verzamelen de belangrijkste automerken ter wereld zich voor de Shanghai Autoshow van 2025. Autovisie is van de partij en laat je in onderstaande video alle hoogtepunten zien.