Nieuwe Nissan Skyline op komst: gaaf, maar anders dan je denkt

Autovisie is in Japan, waar het kwakkelende Nissan vertelt hoe het zichzelf de komende jaren uit het slop wil hijsen. Ondanks de penibele situatie, wordt niet al het leuks wegbezuinigd. Want volgens Nissan staat ook de terugkeer van de legendarische Skyline op de agenda.

Hoewel Chief Technical Officer Eiichi Akashi nog niet al te veel kwijt wil, weten we wel dat dit model los zal staan van de GT-R. Er wordt gesproken over drie verschillende sportievelingen binnen het gamma: de Z (die ons helaas nooit is gegund), de GT-R en de Skyline.

Opvolger van de GT-R?

En dat die laatste twee zo duidelijk los van elkaar staan, is opvallend. Wij hadden ons goed voor kunnen stellen dat Nissan een Skyline-embleem op de opvolger van de R35 GT-R zou plakken, om zo die iconische modelnaam weer onder de aandacht te brengen.

De R35 werd in de zomer van 2025 na een 18-jarige carrière definitief uitgezwaaid. Velen zagen dit als de spiritueel opvolger van de R34 Skyline GT-R, wat gezien de modelcodes geen vreemd idee is.

Nieuwe Nissan Skyline wordt een rijdersauto

Bovendien stelde CEO Ivan Espinosa in zijn presentatie dat de nieuwe Nissan Skyline ‘performance, precisie en een op de bestuurder gefocust karakter’ zal krijgen.

En op de teaserfoto’s zijn ook duidelijk de iconische ronde achterlichten te zien, zoals de vroegere Skylines én GT-R die ook hadden. Ook zagen we geen Nissan-logo op de neus, maar een S-vormig embleem, zoals ook het geval was bij de iconische Skyline-modellen van weleer.

Sedan

Hoewel er een vervolg wordt gegeven aan de GT-R, zal dit echter níét de nieuwe Skyline zijn. De Skyline, die vermoedelijk wel met hybride-V6 komt, blijft een apart model.

Wat lang niet iedereen weet, is dat de Skyline ook nog een leven had ná de R34. Nissan gebruikte de modelnaam voor een sedan, in Amerika beter bekend als de Infiniti Q50. In zo’n vorm zul je de nieuwe Nissan Skyline vermoedelijk terugzien, al dan niet met een sportiever karakter. Klinkt leuk, maar dit model is voorbestemd voor de Japanse markt en zal vermoedelijk nooit zijn weg naar Europa vinden.