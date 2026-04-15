Formule 1-baas begrijpt kritiek Verstappen: luisteren naar hem

De stem van Max Verstappen moet gehoord worden, maar de viervoudig wereldkampioen moet af en toe wel oppassen met wat hij zegt. Dat vindt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Hij is de beste coureur en wij moeten naar hem luisteren. Maar hij moet begrijpen dat zijn woorden zwaar wegen en mensen kunnen het verkeerd opvatten. Dat mogen we niet laten gebeuren”, aldus de Italiaan in een interview met het Britse platform Autosport.

Het is bekend dat Verstappen zich niet prettig voelt bij de nieuwe technische regels in de Formule 1. Hij gruwt van de half-elektrische auto’s, waarbij hij constant moet controleren of zijn batterij nog genoeg power heeft. Na de Grote Prijs van Japan sprak de coureur van Red Bull openlijk zijn twijfels uit over zijn toekomst in de Formule 1.

“Ik heb vaak gesproken met Max en ik begrijp zijn zorgen. Maar ik ken hem en hij begrijpt ook het grotere plaatje. Hij heeft ons in de laatste vergadering nog goede suggesties gegeven voor aanpassingen”, aldus Domenicali.

ANP