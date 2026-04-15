Deze betaalbare BMW-cabrio heeft een heerlijke zescilinder: is het een slimme koop?

Het zonnetje schijnt en het is niet te warm. Ideaal weer voor een cabrio. Rijden met opendak hoeft nu duur te zijn, zelfs niet als het een BMW met zescilinder is.

In bovenstaande video vergelijken we in de Occasion Battle de Audi A3 Cabrio met de BMW 1-serie Cabrio. Beide occasions zijn aan elkaar gewaagd.

De BMW 125iA Cabrio

We begrijpen bij Autovisie echter heel goed dat cabrio rijden voor velen gelijk zal staan aan relaxed cruisen, waarvoor een soepele automaat beter geschikt is. En als het even kan een motor met uitmuntende draai-eigenschappen en een dosis akoestisch vermaak wanneer het dakje boven de bagageruimte ligt. Het mooie van de eerste generatie BMW 1-serie is dat die in de juiste configuratie al het bovenstaande kan leveren, met als bonus een compact, achterwiel aangedreven platform met alle inherente Freude am Fahren van dien.

Hoewel voor omstreeks 15.000 euro ook de tweede generatie compacte cabrio-occasion in beeld komt (die vanaf toen als 2-serie werd vermarkt), behouden we ons het recht voor om die als fysiek minder aantrekkelijk te beoordelen. Bovendien is in de 2-serie uitsluitend de héle dikke M240i als zescilinder beschikbaar, die in deze vergelijking helaas ver buiten het budget ligt.

De 1-serie werd naast de 306 pk biedende turbogeblazen 135i ook als betaalbaardere 125i geleverd met de drieliter N52 zes-in-lijn. Toch een lekkere bonus in een cabriolet. Maar wie wil, kan een meer bescheiden 118i viercilinder met 143 pk kiezen. De ‘geheimtip’, waarvan er in Duitsland nog redelijk wat te vinden zijn, is de 123d met de bijzonder koppelrijke tweeliter twin-turbodiesel aan boord. Deze keer viel de keuze echter op de genoemde 125iA-occasion, die 218 pk naar de achterwielen stuurt via een zestraps automaat. Op papier een ideale combinatie van cruisen en sporten, naar wij dachten.

Gaan voor een 1-serie uit 2010 betekent wel dat je doelbewust kiest voor een auto met een ‘oud’ interieur. Of wellicht neoklassiek, als je er een positieve draai aan wil geven. Een piepklein infotainmentscherm, een door knoppen gedomineerde middenconsole en een materiaal- en afwerkingsniveau dat niet vanzelfsprekend tot de hoogtepunten uit de geschiedenis van BMW wordt gerekend. Allemaal zaken die door de fans van het merk worden weggewuifd met het argument dat de zitpositie als vanouds perfect is, de stoelen evenzeer en de opbouw van het interieur in één woord als ‘rijdersgefocust’ kan worden samengevat.

Aandachtspunten BMW 1-serie Cabriolet als occasion

Zoals bij elke cabriolet verdient de kap van deze BMW een grondige inspectie. Open en sluit de kap een paar keer om te zien of de elektrische bediening goed functioneert, het kapmechanisme niet blokkeert en de stof nog niet doorgesleten is. Tip: open de kap half, zodat je goed in alle hoeken en gaatjes van de opbergruimte van de kap kunt kijken. Zo is te zien of de afwateringsgaatjes niet verstopt zitten en of er geen vocht en roest te vinden is.

Bij de direct ingespoten viercilinders, zoals de 118i en 120i, komen defecte injectoren voor, maar ook de hogedruk-brandstofpompen en bobines kunnen het begeven. Verder komt olielekkage bij het oliefilterhuis en de klepdeksels veel voor. Het koelsysteem verdient aandacht omdat de elektrische waterpomp en thermostaat vaak rond 100.000 km al de geest geven. De 125i uit deze reportage heeft de beste betrouwbaarheidsreputatie, het zescilindergeluid en voldoende vermogen.