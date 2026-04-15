De man achter deze nieuwe Jensen Interceptor kennen we ergens van

Het heeft kennelijk toch iets magisch: je eigen automerk beginnen. Want velen hebben het geprobeerd en bijna net zo velen hebben gefaald. Dus we zijn benieuwd hoe de toekomst eruitziet voor het herrezen Jensen, dat binnenkort met een nieuwe Interceptor komt.

We weten nog niet veel over de auto, alleen dat hij Jensen Interceptor GTX gaat heten, een aluminium chassis en carrosserie heeft en zal worden aangedreven door een ‘bespoke’ V8. Of dat betekent dat de motor ingekocht is en aangepast of helemaal zelf is ontwikkeld, weten we niet.

Analoge ‘ultra high performance’-sportauto

Volgens de makers wordt de Jensen Interceptor een analoge sportwagen met ‘ultra high performance’.

Om ervoor te zorgen dat het model geen vaporware wordt, zoals de jaren geleden aangekondigde TVR, hebben de initiatiefnemers een investeerder aangetrokken: Jeff Qvale.

Amerikaanse familie achter Qvale Mangusta

Hij is de zoon van Kjell Qvale en de broer van Bruce Qvale. En die laatste kennen we. Hij ging in 2000 een partnerschap aan met Alejandro de Tomaso, waaruit de Qvale Mangusta voortkwam. Daarvan zijn tussen 2000 en 2002 net geen 250 stuks gebouwd.

Vader Kjell Qvale was een belangrijke Amerikaanse auto-importeur en de man achter de Jensen-Healey. Zo werd hij in 1970 grootaandeelhouder in Jensen, het merk dat nu door zijn zoon Jeff nieuw leven in wordt geblazen.

Originele Jensen Interceptor met Chrysler-V8

De Jensen Interceptor GTX wordt over niet al te lange tijd onthuld, zestig jaar na de lancering van de oorspronkelijke Interceptor. Die werd van 1966 tot en met 1976 gebouwd, had een door Carrozzeria Touring ontworpen koets en is alleen met Chrysler-V8 geleverd.

Er liggen al tientallen jaren plannen om met een moderne versie van de Jensen Interceptor te komen, maar steeds wil het niet lukken. Nu is het de beurt aan Jensen International Automotive om te bewijzen dat het wél kan.