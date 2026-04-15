Volkswagen lost fouten ID.3 op: dit is de Neo met 630 km actieradius

De Volkswagen ID.3 is een van de belangrijkste elektrische modellen van het merk, maar kreeg ook veel kritiek. Zo was de bediening niet altijd even gebruiksvriendelijk. Volkswagen belooft nu beterschap met een facelift genaamd de ID.3 Neo.

Aan de buitenkant introduceert Volkswagen de zogeheten ‘Pure Positive’-designtaal. Vooral de voorkant oogt strakker, met slankere koplampen en een doorlopende lichtstrip inclusief verlicht VW-logo. Het geheel komt moderner en volwassener over. Hoewel de afmetingen ongewijzigd zijn (4,29 meter), oogt de auto optisch langer door details als een in carrosseriekleur uitgevoerd dak en achterzijde. De bagageruimte en interieurruimte blijkt gelijk.

Fouten interieur opgelost bij Volkswagen ID.3 Neo

Binnenin zijn er wel grote veranderingen. Het bekritiseerde stuur met aanraakgevoelige knoppen heeft plaatsgemaakt voor een exemplaar met fysieke bediening. Ook is er een nieuw 13-inch infotainmentscherm en digitaal intrumentarium, dat overzichtelijker en moderner oogt.

De Volkswagen ID.3 Neo staat nog steeds op het MEB-platform, maar wel in doorontwikkelde vorm. De elektromotor levert nu 231 pk en de grootste 79 kWh-accu zorgt voor een WLTP-actieradius tot 630 kilometer. Snelladen kan met maximaal 183 kW. Daarnaast zijn functies als one-pedal driving en bidirectioneel laden toegevoegd. De ID.3 is daarmee duidelijk verbeterd, al voelt de naam ‘Neo’ misschien wat ambitieus.