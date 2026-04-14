GT3-motor, handbak en minder dan 1.500 kg: Porsche 911 GT3 S/C is de droom van iedere cabriorijder

Haren in de wind, de zon op je bol. Het romantische clichébeeld van cabriorijden kun je bij deze Porsche 911 GT3 S/C direct vergeten. Dit is geen auto voor geruisloos toeren, maar een straatmonster uit Stuttgart. Met een atmosferische GT3-motor, een handbak en een gewicht van minder dan 1.500 kilogram mikt Porsche hier op pure beleving.

Toch is de nieuwe 911 geen puristenauto zoals de 911 S/T. De onderstelafstemming komt namelijk overeen met die van de 911 GT3 Touring Package. Dat betekent: scherp en betrokken, maar zonder het oncomfortabele randje van een echte trackday-auto. Een echte sportwagen voor de openbare weg dus.

Porsche 911 GT3 S/C

De krachtbron is bekend terrein: de 4,0-liter zescilinder boxermotor uit de GT3, goed voor 510 pk en 450 Nm. Deze cabrio weegt slechts 1.497 kilogram weegt. Dat lage gewicht is deels te danken aan lichtgewicht carrosseriedelen uit de S/T, zoals een koolstofvezel voorklep, portieren en spatborden. Ook het koolstofkeramische remsysteem bespaart 20 kilogram, terwijl magnesium wielen nog eens 9 kilogram schelen. Samen goed voor 29 kilo minder onafgeveerd gewicht.

Opvallend is dat Porsche voor het eerst dubbele draagarmen op de vooras toepast bij een 911 met open dak. Dat moet zorgen voor meer stabiliteit, betere wegligging en extra comfort. En dan misschien wel het mooiste detail: de handbak. Wie snel genoeg schakelt, sprint in 3,9 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 313 km/h.

Het bekende 911 Cabrio-design blijft behouden, maar wordt aangevuld met aerodynamica. Denk aan een Gurney-flap op de achterspoiler en luchtgeleiding achter de voorwielen, elementen die normaal zijn voorbehouden aan de meest extreme 911-varianten.

Prijzen zijn nog niet bekend.