Duik in de prijslijst: dit kost de Mazda CX-6e in Nederland

Met de Mazda CX-6e breidt het merk zijn aanbod volledig elektrische modellen verder uit. Met een duik in de prijslijst zoeken we uit of dat aanbod een beetje interessant is.

Net als eerder de 6e, is ook de Mazda CX-6e ontwikkeld in samenwerking met het Chinese Changan. Wel belooft het merk dat er nog meer dan bij de 6e een duidelijk Mazda-sausje over het model is gegoten. Alle details van de CX-6e zetten we in deze eerste kennismaking op een rij. Nu nemen we vooral een duik in de prijslijst, om te zien wat je precies krijgt en wat dat moet kosten.

Motoren Mazda CX-6e

Er is vooralsnog één aandrijflijn voor de Mazda CX-6e. Dat is de 78 kWh, waarmee we ook meteen de grootte van het (LFP-)batterijpakket weten. Die batterij moet goed zijn voor een actieradius van tot 484 km (WLTP, afhankelijk van uitvoering). Met een vermogen van 259 pk en een koppel van 290 Nm kom je ook op dat gebied niets tekort. In cijfers: de 100 km/u is in 7,9 seconden bereikt en de topsnelheid ligt op een nette 185 km/u. De auto is wel aan de zware kant, met een kentekengewicht van 2.105 kg. Het trekgewicht bedraagt 1.500 kg.

Uitrustingen Mazda CX-6e

Er is keuze uit drie uitvoeringen: de Takumi Business Edition, de Takumi en de Takumi Plus. Enkele highlights uit de standaarduitrusting zijn 19-inch lichtmetalen wielen, privacy glass achter, een (vast) warmtewerend panoramadak, elektrisch bedienbare achterklep, vegan kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelventilatie en -verwarming voorin, 26,45-inch centraal display, uitgebreid infotainment met geïntegreerde navigatie en over-the-air-updates, head-up display, een 360-gradencamera in combinatie met parkeersensoren voor- en achter, adaptieve cruise control met stop & go-functie en een warmtepomp.

De enige extra die de Takumi biedt zijn 21-inch lichtmetalen wielen. De Plus van de Takumi Plus bestaat uit digitale buiten- en binnenspiegel(s), een andere kleur interieurbekleding, stoelverwarming en -vantilatie achterin en een nog wat uitgebreidere sfeerverlichting.

Prijzen Mazda CX-6e

De uitrustingsniveaus zitten dus dicht bij elkaar en zodoende geldt hetzelfde voor de prijzen. De prijslijst van de Mazda CX-6e begint bij 45.990 euro voor de Takumi Business Edition. Met de Takumi en Takumi Plus loopt de prijs op naar respectievelijk 48.190 en 49.990 euro.

De Takumi Business Edition wordt wel nadrukkelijk gepositioneerd als een model voor de zakelijke rijder, maar als particulier kan je hem ook gewoon bestellen. Wij gaan toch maar voor de Takumi. Ja, feitelijk betaal je 2.200 euro extra voor alleen de andere wielen, maar die vinden we wel mooier dan de standaardwielen. De verdere extra’s van de Takumi Plus hoeven van ons niet zo, dus dat geld houden we dan weer op zak.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Mazda CX-6e uitgevoerd in wit. Voor 1.050 euro mag je kiezen uit zwart en grijs, of een soort grijzig lichtblauw. Voor 1.250 euro staan heel donkerblauw (bijna zwart) en nog een grijstint in de prijslijst. Het mooie rood kost 1.400 euro. Jammer dat het de duurste kleur is, maar we kiezen er wel voor.

Interieuraankleding

Standaard is het interieur van de Mazda CX-6e vooral erg zwart. Je kunt ook kiezen voor ‘warm beige’ en dat kost gelukkig niets extra. Doen we! Voor de volledigheid laten we hieronder ook het interieur van de Takumi Plus nog even zien. Zo zijn alle drie de mogelijke interieurvariaties in beeld.

Pakketten en losse opties

Op de optielijst duiken ineens toch nog wat velgopties op. Een in 19 inch en een in 21 inch, beide in twee kleurvarianten. Deze worden in de configurator niet op de auto zelf getoond, dus moeten we het even doen met de lageresolutieplaatjes hieronder. De hieronder afgebeelde designs zijn er ook in een volledig zwarte versie.

Verder bestaat de optielijst vooral uit accessoires zoals dorpelbeschermers, opberghulpjes, kinderzitjes en extra laadkabels. Nog wel specifiek noemenswaardig een af fabriek trekhaak, die elektrisch inklapbaar is en 1.695 euro kost.

‘Onze’ Mazda CX-6e

Met uiteindelijk alleen een upgrade naar de Takumi en het selecteren van een optionele carrosseriekleur komt de totaalprijs voor onze Mazda CX-6e uit op 49.590 euro. In ieder geval een keurig marktconforme prijs als je kijkt welke uitrustingen er tegenover staan. Of de CX-6e net zo overtuigt met zijn rijeigenschappen als andere Mazda-modellen, kunnen we je vertellen als we ermee hebben gereden. Als het zo ver is, zie je dat natuurlijk op deze website en in het magazine.

