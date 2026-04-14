Controversieel uiterlijk nieuwe Nissan Juke maakt reacties los: “Dat wilden we juist”
Tijdens een groot persevenement in Japan laat Nissan de nieuwe Juke aan het publiek zien. Er was een hoorbare reactie vanuit de zaal en juist dat was de bedoeling, zo stelt Nissan.
De Nissan Juke heeft altijd al een controversieel design gekend, dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Toch ziet-ie er nu totaal anders uit dan voorheen.
Verfrommelde schets
Het lijkt alsof de ontwerper een verfrommelde schets weer uit de papierbak viste en die openvouwde, hoorden we een Duitse collega zeggen. Tja, beter kunnen wij het superdrukke uiterlijk vol vouwen en lijnen ook niet omschrijven. Zelfs de lichtsignatuur en het wieldesign zijn hoekig. Nog iets vreemds is hoe de modelnaam achterop verticaal uitgespeld staat.
“Toen het doek eraf ging hoorde je het publiek naar adem happen”, vertelt Region Vice President Clíodhna Lyons later aan Autovisie. “Dat is precies wat we wilden. Niet iedereen moet hem mooi vinden”, stelt ze. Zo’n excentrieke auto neer durven zetten, getuigt volgens haar van zelfvertrouwen. “De een vindt het ontwerp geweldig, de ander shockerend, en dat is goed.”
Nissan Juke nu als elektrische auto
Ook onderhuids is de aanpak rigoureus te noemen. Anders dan voorheen, komt de Juke er voortaan als volledig elektrische auto. Want batterij-elektrische auto’s worden volgens Nissan alsmaar belangrijker voor Europa, zoveel is ons tijdens het Nissan Vision-evenement tot nu toe wel duidelijk geworden.
Hoewel de exacte specificaties nog op zich laten wachten, weten we wel dat de nieuwe Juke zijn technische basis deelt met de Leaf. Dat doet Nissan slim, want het merk verkeert nog altijd in zwaar weer en moet slim en efficiënt te werk gaan. Andere merken hebben veel meer overlap tussen modellen, wat de ontwikkelingskosten drukt. Nissan gaat daar nu ook naartoe werken.
