Waar het sportwagenmerk Qvale ineens vandaan kwam | Sjoerds Weetjes 441

Italië kent veel sportwagenmerken. Zo was er ooit opeens Qvale. Nog nooit van gehoord? In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd van Bilsen je uit hoe het ontstond en weer verdween.

Qvale is een merk dat slechts enkele jaren bestond en waaronder slechts één model werd uitgebracht. Het was gevestigd in Modena, de geboortestad van Enzo Ferrari en het hoofdkwartier van Maserati. De Tomaso zat er ook. En daarmee heeft Qvale een link.

De geschiedenis van Qvale

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes hoor je de geschiedenis van Qvale, maar ook kort die van De Tomaso. Sjoerd legt uit wat de connectie is tussen de twee merken. Hoe bijzonder is de Mangusta? Hoe kenmerkend is het ontwerp? En hoe komt de sportwagen aan zijn naam?

Eerste deel van een tweeluik

Sjoerds Weetjes aflevering 441 is het eerste deel van een tweeluik. In aflevering 442 behandelt Sjoerd een andere auto dan de Qvale Mangusta, maar wel eentje die een directe link heeft met het bijzondere Italiaanse merk.

Sjoerds Weetjes van Autovisie

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag om 16.00 uur verschijnt een nieuwe aflevering op Autovisie.nl en op Youtube.com/autovisie. Heb je een voorkeur voor een specifiek model of merk, check dan de afspeellijst of jouw droomauto niet al voorbij is gekomen.