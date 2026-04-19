BMW i3 vs. Mazda MX-30: elektrische afschrijfkanonnen koop je nu voor 10.000 euro

Als we het tv-programma Paradijsvogels nieuw leven mochten inblazen, dan gingen de eerste afleveringen over de elektrische BMW i3 en Mazda MX-30. Ze zijn een beetje vreemd, maar wel lekker, zeker gebruikt.

Af en toe zouden we Mazda een flinke schop onder de kont willen geven. Want stiekem verdenken we de fabrikant ervan geleid te worden door een stel antikapitalisten. Salarymen die ’s avonds hun stropdas afleggen, een badjas aantrekken, Creedence Clearwater Revival opzetten en onder het genot van een White Russian urenlang naar de ingelijste spreuk ‘The Dude abides’ aan de muur gaan zitten staren. Want het kan toch niet anders dan dat Mazda zijn debuut in de EV-markt met opzet heeft gesaboteerd?

Er waren in 2020 immers al genoeg voorbeelden van hoe het wél moet. En toch heeft het Japanse merk die koppig genegeerd en is het een eigen koers gaan varen. Een ramkoers, kunnen we het wel noemen, waarmee Mazda niet alleen aan de grond, maar zelfs op de klippen is gelopen. De Mazda MX-30 is genadeloos geflopt. Meer kunnen we er niet van maken.

Toekomstige klassieker voor 10.000 euro

De BMW i3 is een toekomstige klassieker; die voorspelling durven we wel aan. Het elektrische stadsautootje is in de basis bijna dertien jaar oud, maar had gisteren onthuld kunnen worden. Zijn design is nog altijd futuristisch, met die zwalkende raamlijn, die naadloos in de achterklep geïntegreerde lichtunits en die spichtige banden. Ze moeten zorgen voor een zo laag mogelijke rolweerstand en zijn zó smal dat het loopvlak tussen onze duim en wijsvinger past. BMW heeft nooit veel kleuren geleverd voor de i3 en dat is jammer, want in het grijs of zwart komt hij niet tot zijn recht.

Dan verdwijnen veel exterieurdetails naar de achtergrond. Probeer er daarom een te vinden in het wit, blauw, oranje of rood, waartegen het zwart van de voorklep, het dak en de vijfde deur lekker afsteekt. Het interieur van de i3 is altijd een feest, met een speelse indeling waarin bekende BMW-knoppen op een creatieve manier door elkaar zijn gehusseld. Het geheel is opgetrokken uit natuurlijke en gerecyclede materialen, zoals wol, leer en in sommige uitvoeringen zelfs eucalyptushout. Er zijn namelijk meerdere interieurthema’s om uit te kiezen, met namen als Lodge, Loft en Suite. Zo voelt de cabine ook aan: luchtig en open als een hotelsuite, met veel glasoppervlak en fijne stoelen. Al zit je in de i3 vrij hoog, omdat onder de zetels de batterij huist.