Deel dit: Share App Mail Tweet

27.990 euro en gebouwd in Oostenrijk: deze onbekende EV wil Europa veroveren

Elektrische auto’s zijn in China vaak een stuk goedkoper dan in Europa. Door importheffingen en regelgeving verdwijnen die prijsvoordelen echter zodra ze onze kant op komen. Aion probeert dat te omzeilen door zijn nieuwe UT in Oostenrijk te laten assembleren.

Door de productie (deels) naar Europa te halen, ontwijkt het merk een deel van de importkosten. Dat moet direct merkbaar zijn in de prijs. De Aion UT rolt straks van de band bij Magna Steyr, maar is ontwikkeld door het Chinese staatsconcern GAC.

Aion UT

Op papier mikt de Aion UT op concurrentie met modellen als de Volkswagen ID.3. De elektrische hatchback krijgt standaard een 60 kWh-accupakket en een elektromotor met 204 pk en 210 Nm koppel. Snelladen kan met maximaal 87 kW.

Ook qua praktische inzetbaarheid zit het goed: de voorwielaandrijver biedt 440 liter bagageruimte. De standaarduitrusting is bovendien uitgebreid, met onder meer kunstlederen bekleding, een warmtepomp, V2L. en verwarmde, elektrisch verstelbare voorstoelen. In de luxere uitvoeringen van de Aion UT zijn zelfs voorruitverwarming en stoelventilatie aanwezig.

Prijs

Daarbij heeft hij een behoorlijk aantrekkelijk prijskaartje. Aion zegt dat de voorwielaandrijver een vanafprijs van 27.990 euro krijgt. Voorlopig wordt hij nog niet in Nederland verkocht, de uitrol start eerst in Polen, Portugal, Griekenland en Finland.