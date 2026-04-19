Na deze Volkswagen Golf Falco Edition zijn we benieuwd: zou er een Frans Duijts-versie komen?
Voor de jongere lezers: Falco was een Oostenrijkse popster, die internationale bekendheid verwierf met de hits Der Kommissar, Jeanny en Rock Me Amadeus. Hij overleed achtentwintig jaar geleden en krijgt nu een ‘eigen’ Volkswagen Golf: de Falco Edition.
Niet in Nederland, natuurlijk, maar in thuisland Oostenrijk. De Volkswagen Golf Falco Edition staat stil (of juist niet) bij het veertigjarig jubileum van Rock Me Amadeus, de eerste grote hit van Falco. Ongetwijfeld toevallig is dat hij in zijn carrière bijna 40 miljoen singles wist te verkopen, terwijl Volkswagen tot nu toe ongeveer net zoveel exemplaren van de Golf heeft gebouwd.
Tekst van Rock Me Amadeus op B-stijl
Kun je de Falco Edition herkennen? Meteen! Aan de handtekening van Falco op de C-stijl en de tekst van het nummer Rock Me Amadeus op de B-stijl.
Kopers krijgen er bovendien een speciale box bij, met een lp van Falco en een Beats-koptelefoon. Dat laatste begrijpen we wel, want je wil natuurlijk niet dat anderen weten dat je voor je plezier naar Jeanny luistert.
Ook Volkswagen Golf GTI Falco Edition
‘Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm’, zingfluistert Falco in het nummer. Nou, ‘weg hier’ kan, zowel in de Volkswagen Golf Falco Edition (die er is als 1.5 TSI met 115 of 150 pk en als 2.0 TDI met 116 of 150 pk) als in de Golf GTI Falco Edition. Die laatste komt in een beperkte oplage van veertig stuks in Oostenrijk op de markt en kost 50.990 euro.
Wàt?! Een Golf GTI voor slechts 50.990 euro? Ja, de prijzen van auto’s liggen in Oostenrijk duidelijk anders dan in Nederland. Bij ons kost een GTI minstens 67.990 euro. De gewone Golf Falco Edition kost overigens 27.490 euro. Waarom je er eentje zou willen hebben? Omdat je fan bent van Falco, waarschijnlijk, of een vaderlandslievende Oostenrijker.
Meer popedities van Volkswagen
Het is niet de eerste keer trouwens dat Volkswagen een speciale editie rondom een muzikant uitbrengt. In het verleden zijn er bijvoorbeeld Bon Jovi-, Genesis-, Pink Floyd- en Rolling Stones-uitvoeringen van de Golf geweest.
