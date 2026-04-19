Deze Renault 4 Plein Sud is leuk, maar we dagen Renault uit: kom met een volledig open Plein Air!
Een roldakje en de Renault 4 horen bij elkaar, dus begrijpen we deze Plein Sud-uitvoering van de nieuwe, volledig elektrische 4 heel goed. Maar wat we stiekem zouden willen, is een volledig open Plein Air.
Daar straks over, eerst de Plein Sud. Dat is een Renault 4 met een enorm canvasdak (92 centimeter lang, 80 centimeter breed), dat met een druk op een knop elektrisch te openen en te sluiten is. De Plein Sud is alleen leverbaar met 150 pk en de 52 kWh-batterij.
Plein Sud 1.800 euro duurder dan 4
Je betaalt voor een Techno-uitvoering minstens 37.090 euro voor en daarmee is de Plein Sud 1.800 euro duurder dan een vergelijkbare Renault 4 zónder open dak.
Wie de rijker uitgeruste Iconic wenst, is 38.590 euro kwijt.
Renault 4 Plein Air uit de 60s flopte
En dan de Renault 4 Plein Air. Die werd in de jaren zestig ontwikkeld door het Franse bedrijf Sinpar en was eigenlijk bedoeld voor het leger. Het eerste prototype had vierwielaandrijving en werd in 1968 onthuld op de autoshow van Genève.
De uiteindelijke productieversie had voorwielaandrijving, werd niet aan het leger verkocht, maar wel aan het publiek als leuke, hippe strandauto. De Renault 4 Plein Air was echter duurder dan de Citroën Méhari en werd al in 1970 uit productie gehaald. Er zijn maar 563 stuks gebouwd.
