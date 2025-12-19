Deel dit: Share App Mail Tweet

MG neemt goedkope elektrische auto met superaccu nu in productie: wat betekent de tegenstrijdige term liquid-Solid State?

Autofabrikanten strooien maar al te graag met moeilijke technische termen. Zo werd je in de jaren 80 en 90 overspoeld met Turbo, Intercooler, 16V, VVT en DOHC. Inmiddels is het LFP, NMC en Solid State. Zo kondigt MG een auto aan met superaccu. Is dit marketingpraat of echt waar?

NMC en LFP ken je wellicht al. Even vergeten hoe het zat met die technische termen? Hier leggen we het exact uit.

Liquid-Solid State in MG4

Solid State is het nieuwe toverwoord in acculand. Een batterij met vaste elektrolyt moet lichter, veiliger en efficiënter zijn dan de al bestaande accu’s. Hoewel veel fabrikanten aan het type accu werken, ligt een pakket met deze samenstelling nog lang niet in auto’s.

Althans, een volledig Solid State. MG heeft namelijk in China een auto in productie genomen met een liquid-Solid State. Dat klinkt behoorlijk tegenstrijdig, een accu die zowel uit vloeibare als vaste stof bestaat.

De accu van deze MG4 is niet volledig een Solid Sate. Hij bestaat voor 5 procent uit vloeibaar elektrolyt. De term is niet enkel marketingpraat, maar klopt dus. Toch zal de PR-afdeling een klein sprongetje hebben gemaakt toen deze term op tafel kwam te liggen. Accu’s met minder dan 10 procent aan vloeibare stof worden door fabrikanten gezien als liquid-Solid State.

Is de accu van MG echt een superaccu?

Hoewel dit veelbelovend klinkt, lijken de positieve effecten minder groots dan de woorden. Zo belooft MG dat de accu 13,8 procent betere actieradius behoudt bij -7 graden Celsius. Weliswaar vergeleken met een LFP-accu, die niet het meest efficiënt is tijdens koud weer. Ook het aantal Wh per kg (180) is niet opzienbarend. Voor Solid States worden vaker een energiedichtheid van 300 Wh per kg nagestreefd.

Hoewel de MG4 dus de eerste productieauto is die een belangrijke stap in de richting van Solid State laat zien, zijn de specificaties nog niet zo baanbrekend. Wel zorgt de voor een groot deel vastestofbatterij (Solid State) naar verluidt voor verbeterde veiligheid.