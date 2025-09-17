Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: MG HS, PHEV of Hybrid?

De MG HS is sinds eind vorig jaar de opvolger van de EHS. Nu is hij er ook als ‘gewone’ hybride. Welke versie moet je hebben? Tijd voor een duik in de prijslijst.

De MG EHS is in Nederland nooit echt succesvol geworden. Het was een plug-in hybride, precies in de tijd dat die fiscaal minder interessant waren. Eind vorig jaar verscheen opvolger MG HS, die juist wel precies op het goede moment komt. Voor wat extra keuze is er nu ook een ‘gewone’ hybrideversie. Welke versie is het meest interessant en wat heeft de MG HS überhaupt te bieden? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Motoren MG HS

De MG HS PHEV combineert een 1,5-liter viercilinder met een elektromotor en samen leveren die 272 pk en 370 Nm op de voorwielen. Goed voor een 0-100-sprint in 6,9 seconden en een gemiddeld verbruik van 0,5 l/100 km. Nu zegt die WLTP-waarde bij een plug-in hybride niet zo veel, maar de volledig elektrische actieradius van 100 km is wel erg netjes.

De ‘gewone’ hybride heeft dezelfde 1,5-liter, maar dan met minder elektro-ondersteuning en een totaal vermogen van 225 pk en een koppel van 340 Nm. De 100 km/u is daarmee in 7,9 seconden is bereikt. Het gemiddelde verbruik is 5,5 l/100 km. Beide aandrijflijnen mogen 1.500 kg trekken, wel is de PHEV wat zwaarder: 1.830 versus 1.660 kg.

Uitrustingen MG HS

De MG HS is leverbaar in twee uitrustingsniveaus, de Comfort en de Luxury. Die eerste is standaard voorzien van onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, een 12,3-inch schermcombinatie voor instrumentarium en infotainment (inclusief navigatie), elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een uitgebreid pakket aan assistentiesystemen, waaronder adaptieve cruise control.

De Luxury breidt dat uit met onder meer kunstleren bekleding, stoelverwarming voorin, tweezone automatische airco, extra online diensten, een draadloze smartphone-lader, een elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren vóór en een 360-gradencamera.

Prijzen MG HS

Interessant is dat het document met de prijslijst voor een deel heel andere prijzen vermeldt dan de configurator. De prijzen van die laatste lijken ons het meest waarschijnlijk, dus die vermelden we hier. In dat geval is de MG HS leverbaar vanaf 36.950 euro voor de hybrideversie en 41.150 euro voor de plug-in hybride. Upgraden naar de Luxury brengt de prijs op respectievelijk 39.450 en 43.650 euro.

Wat betreft de aandrijflijnen moet je de keuze vooral maken op basis van hoe je de auto gaat gebruiken. Kan je hem daadwerkelijk regelmatig opladen en ga je dus zo veel mogelijk elektrisch rijden, dan is de PHEV de logische keuze. De hogere meerprijs verdien je dan terug door nauwelijks te hoeven tanken. Heb je geen oplaadmogelijkheden, dan wordt het de voordeliger hybride.

Exterieuraankleding

Ook voor het luxeniveau moet je zelf bepalen wat je wilt. Voor de verdere configuratie maakt het niet uit, dus laten we de keuze nu even in het midden. In alle gevallen wordt de MG HS standaard geleverd in wit, met zwart, twee grijstinten, lichtblauw en rood als alternatieven. Elke kleur heeft een meerprijs van 650 euro.

MG MG MG MG MG MG

MG MG MG MG MG MG

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

De enige aankledingsoptie voor het interieur is dat je het erg zwarte standaardinterieur voor eveneens 650 euro deels kunt laten uitvoeren in donker beige.

MG MG

MG MG

Pakketten en losse opties

Losse opties zijn er geheel niet.

‘Onze’ MG HS

Stel dat je de MG HS bestelt als PHEV met uitrustingsniveau Luxury en vervolgens wel een optionele carrosseriekleur als het optionele beige interieur aanvinkt, loopt de prijs op tot 44.950 euro. Tja, dan kom je in een prijsklasse waarbinnen wij toch voor een van zijn concurrenten zouden gaan. Heb je echter genoeg aan basisversie Comfort, dan vinden we hem zeker als gewone hybride nog best scherp geprijsd en zeker het overwegen waard.

MG MG MG MG