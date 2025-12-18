Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom houden automobilisten ineens veel ruimte over bij een verkeerslicht? CBR legt uit hoe het wel moet

Iedere twee weken behandelen we in Autovisie Magazine lezersvragen. Ditmaal de kwestie van Willem de Bruin, die zich afvraagt waarom bestuurders nu ineens zoveel ruimte overlaten tot de stopstreep en andere auto’s bij een verkeerslicht.

Heb jij ook iets te zeggen? Zorg dan dat je gehoord wordt door ons een brief of e-mail te sturen. Redactie Autovisie, Postbus 36, 1000 AA Amsterdam, [email protected]

Waarom laten bestuurders zoveel ruimte over bij een verkeerslicht?

Die brief van Willem de Bruin luidt: Je hebt modes in het autorijden. Vooral in het stadsverkeer, waarschijnlijk omdat daar meer publiek is. Zo had je een jaar of tien tot twintig geleden het verschijnsel dat bestuurders scheefgezakt naar het midden achter het stuur zaten, meestal met de hand permanent op de pookknop.

De laatste tijd valt me een andere trend op: een wagenlengte ruimte openlaten als je voor een verkeerslicht moet wachten. En dan, als de hele rij al geruime tijd stilstaat, alsnog doorrijden om die wagenlengte te vullen. Waarna veel mensen in de rij zich verplicht voelen om ook weer een stukje op te schuiven. Het waarom van dit verschijnsel ontgaat mij. Kunnen mensen de afmetingen of de remweg van hun auto zo slecht inschatten? Zijn ze bang voor schade? Willen ze op het laatste moment nog van rij kunnen wisselen? Herkent iemand dit? Ik ben benieuwd of iemand meer over de achterliggende gedachte kan vertellen.

Antwoord lezer René de Jongh

Nou, meneer De Bruin, dat laat zich raden. Wat dacht u van de mobiele telefoon? Daar hebben ze het druk mee, want als het verkeerslicht op groen gaat, moet je nog toeteren, want dat zien ze ook niet. En nu ik hier toch ben, een opmerking over de BYD Seal. Dat de ACC zo reageert op bochten en kruisingen, heb ik met mijn Renault 5 met Google Maps. De ene rotonde herkent-ie wel en de volgende niet, terwijl die wel op de kaart zichtbaar is. Sterker nog: ik nader hier een rotonde die hij ziet en als ik diezelfde rotonde vanaf de andere kant benader niet. Inderdaad, onvoorspelbaar.

Antwoord lezer Hans van Wijk

Heer De Bruin, dit heeft met inzicht te maken. Bijvoorbeeld: als ik in de rij bij/ voor een stoplicht sta, dan houd ik afstand. Zo zie ik de bumperonderzijde van mijn voorganger. Waarom? In geval van nood, ziekenauto, politieauto of brandweer die erlangs willen, prima: ik kan mijn auto verplaatsen zodat zij erlangs kunnen. Daarom ruimte in een file; groot of klein: zij kunnen er ongestoord voorbij.

Hoeveel ruimte mag je overlaten bij een verkeerslicht? Antwoord CBR

Het CBR geeft aan dat er geen officiële regels zijn voor de ruimte die je over moet laten tussen auto’s en tot de stopstreep bij een verkeerslicht. Toch geven ze wel duidelijke richtlijnen.

Bij het verkeerslicht is het goed om door te rijden tot aan de stopstreep, met de bumper net niet over de streep. Vaak ligt er net achter de stopstreep een detectielus waarmee het verkeerslicht bepaalt of er een auto staat.

De auto’s achter de eerste auto moeten voldoende afstand houden, zodat ze vooruit in één beweging om het voertuig weg kunnen rijden, bijvoorbeeld als dit voertuig met pech niet meer van zijn plaats komt.

Verwarrende verkeerssituaties

In het drukke, Nederlandse verkeer ontstaan geregeld verwarrende situaties. Maar hoe dien je in deze gevallen te handelen als automobilist? Autovisie geeft antwoord. Hieronder een aantal recente vraagstukken.