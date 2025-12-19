Deel dit: Share App Mail Tweet

Douane pakt 41-jarige man op die voor bijna 19 miljoen euro aan auto’s naar Rusland verscheepte

Na onderzoek van de douane in het Duitse Dresden is een 41-jarige man opgepakt die tot wel 18,86 miljoen euro aan auto’s via indirecte routes naar Rusland heeft verscheept. Het gaat om minstens 236 auto’s.

Momenteel gelden er EU-sancties tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne. Toch komen er nog steeds Europese auto’s het grootste land ter wereld binnen.

Europese auto’s naar Rusland

Deze illegale omwegen zijn niet nieuw. Landen als Georgië blijken een belangrijke doorvoerhaven voor Europese auto’s naar Rusland te zijn. Wat daarbij opvalt, is dat de cijfers van de verschillende overheden over import en export behoorlijk afwijken.

Zo meldt het Russische analysebureau Avtostat dat er sinds begin 2024 34.600 gebruikte personenauto’s vanuit Georgië naar Rusland zijn geïmporteerd. De Georgische statistieken vermelden dat er in dezelfde periode slechts acht exportzendingen met auto’s zijn geweest.

De Avtostat-directeur liet weten dat dit jaar de import vanuit Georgië met 218 procent is gestegen. De populairste merken: BMW, Toyota, Volkswagen, Hyundai en Kia. Overigens hadden ze bij BMW zelf ook problemen met autosmokkel.

Douane neemt zeven auto’s in beslag

Via welk land de 41-jarige Duitser de auto’s naar Rusland heeft gebracht, vermeldt de douane niet. Wel hebben ze nog zeven dure auto’s, contant geld en belastingteruggaven van 556.000 euro kunnen veiligstellen.