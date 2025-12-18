Deel dit: Share App Mail Tweet

Nu al meer mensen gepakt voor rijden onder invloed dan in heel 2024: deze gemeentes vallen negatief op

Opnieuw zijn er meer mensen gepakt voor rijden onder invloed, en dat terwijl we nog even te gaan hebben tot het einde van het jaar. Na de eerste 11 maanden zijn er al 43.852 mensen gepakt. In heel 2024 werden er 42.581 mensen opgepakt.

Dit blijkt uit politiecijfers geanalyseerd door VCA-cursus.com. Hoe schokkend veel mensen dat zijn, zie je pas als je het vergelijkt met de cijfers van voorgaande jaren. Zo werden er in 2019 – voor de uitbraak van het coronavirus – nog ‘slechts’ 32.000 mensen betrapt.

Dit jaar per maand bijna 4.000 mensen gepakt voor rijden onder invloed

Dit jaar werden er per maand bijna 4.000 mensen gepakt voor rijden onder invloed, 12 procent meer dan vorig jaar. Overigens gaat dit om meer dan alcohol. Ook als iemand drugs of bepaalde medicijnen gebruikt heeft, kan hij of zij gepakt worden voor rijden onder invloed.

Opvallend is dat in sommige gemeentes veel meer mensen zijn gepakt voor rijden onder invloed dan in andere. Koploper is de Brabantse provincie Maashorst. Hier zijn in de eerste 11 maanden van dit jaar 64 gevallen per 10.000 inwoners geregistreerd. Ook in Brunssum (62), Oostzaan (55), Haaksbergen (55) en Oldambt (53) zijn per 10.000 inwoners behoorlijk veel mensen gepakt. Krimpen aan den IJssel (4), Bronckhorst (4), Tholen (4) en Scherpenzeel (2) vallen positief op.

15 procent werkenden rijdt gewoon na meer dan drie glazen alcohol

Overigens deden ze bij VGA-cursus.com onderzoek naar rijden na een bedrijfsborrel onder 500 werkenden in de bouw-, installatie-, industrie- en transportsector. Een derde van de respondenten gaf aan weleens alcohol te drinken tijdens de vrijdagmiddagborrel, alvorens naar huis te rijden met een auto. Bij de meerderheid van de vrijdagmiddagdrinkers blijft het bij een of twee glazen, maar 15 procent geeft aan dat zij na drie glazen of meer nog de auto in stappen.

In Nederland zijn veel voorstanders van een alcoholslot op auto’s. Hoewel nieuwe Europese auto’s de voorbereiding voor dit slot al hebben, is het nog lastig om dit in te voeren. Daarom moeten mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Ga je drinken: neem gewoon een (zelfrijdende) taxi.