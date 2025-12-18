Deel dit: Share App Mail Tweet

Oekraïense militairen bouwen een oude BMW 7-serie om tot raketwerper

In de vele oorlogen die er wereldwijd hebben gewoed, werden verschillende auto’s aan het front gebruikt. Zo duiken er vaak beelden op van zwaarbewapende Jeeps, Hummers en Toyota’s, maar een BMW 7-serie die nu gebruikt wordt door Oekraïense militairen is toch wel erg opvallend.

Overigens is dit niet de eerste keer dat in Oekraïne een oude BMW gebruikt wordt voor militaire doeleinden. Om niet op te vallen, werd eerder bijvoorbeeld al een 3-serie omgebouwd.

BMW 3-serie als raketwerper

Nee, het is geen AI en de auto is ook niet afkomstig uit een actiefilm. Deze BMW 7-serie E38 heeft echt een raketsysteem op zijn rug. Hoewel dit er spannend uitziet, is deze Oekraïense improvisatie niet wat je als militair wil. De auto is immers niet goed beschermd tegen aanvallen en het lanceersysteem is met uitklapbare poten behoorlijk rudimentair.

Het nieuws van de BMW komt naar buiten te midden van flinke tekorten aan materieel in het Oekraïense leger. Hoewel de 7-serie op het internet dus wordt neergezet als een stoer voertuig en hij handig kan zijn om onopvallend te manoeuvreren, is hij allesbehalve een echt militair voertuig. Er is een belangrijke reden waarom legers liever capabele, oerdegelijke offroaders gebruiken.