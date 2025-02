Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Notoire alcomobilisten moeten alcoholslot in de auto krijgen’

Rijden onder invloed moet strenger worden bestraft, vindt een grote meerderheid van de Nederlanders. Zo zou de norm van maximaal twee glazen alcohol naar nul moeten en zouden notoire veelplegers een alcoholslot in de auto moeten krijgen.

Uit onderzoek van Fonds Slachtofferhulp blijkt dat driekwart van de Nederlanders alcoholgebruik in het verkeer keihard willen aanpakken. Alcomobilisten die veelvuldig in de fout gaan, moeten een alcoholslot krijgen, vindt 84 procent.

Alcoholslot in de auto

Bestuurders die zo’n slot in de auto hebben, moeten eerst blazen alvorens ze de motor kunnen starten. In 2015 heeft de Raad van State bepaald dat het CBR geen alcoholslot mag opleggen aan mensen die met te veel alcohol op zijn gepakt.

Limiet naar nul is lastig

Het rijbewijs van veelplegers zou bovendien veel makkelijker afgepakt moeten kunnen worden, vindt 90 procent van de respondenten uit het onderzoek van Fonds Slachtofferhulp. Daarbij zou de limiet van 0,5 promille (0,2 promille voor beginnend bestuurders) omlaag moeten naar nul.

Dat laatste is niet zo makkelijk, trouwens. Er zit alcohol in bonbons, in tiramisu, in overrijp fruit en het menselijk lichaam maakt ook zelf alcohol aan. Experts pleiten daarom voor een limiet van 0,2 promille voor iedereen.

Verkeersdoden door alcohol

Jaarlijks overlijden tussen de 75 en 140 mensen door alcoholgebruik in het verkeer. Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd de herinvoering van het alcoholslot te onderzoeken.