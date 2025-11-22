Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je met alcohol op in een zelfrijdende taxi gaan zitten?

Wereldwijd verschijnen langzaam maar zeker steeds meer zelfrijdende taxi’s. Hoewel je zelf niet aan het stuur zit, moet je als klant soms toch ingrijpen of de auto laten overnemen door een medewerker op afstand. Maar betekent dit eigenlijk dat je niet met alcohol op in een zelfrijdende taxi mag stappen?

Tesla heeft bijvoorbeeld in Arizona net goedkeuring gekregen om mensen met Robotaxi’s te vervoeren, maar passagiers kunnen nog wel een noodstopknop bedienen voor het geval er iets misgaat. Momenteel rijden de Robotaxi’s nog rond met menselijke controle (daarmee kun je een prima salaris verdienen), maar Elon Musk wil dat dit aan het einde van het jaar al verandert.

Met alcohol op in zelfrijdende taxi

Hoewel je in een zelfrijdende taxi dus niet zelf rijdt, en dus ook niet formeel verantwoordelijk bent, moet je in sommige gevallen wél kunnen ingrijpen. Het internet staat vol met video’s van autonome taxi’s die het even niet meer weten of zich vastrijden. Als je op zo’n moment laveloos op de achterbank ligt, is dat behoorlijk onhandig.

Het is echter niet verboden om met alcohol op in een zelfrijdende taxi te stappen. Veel aanbieders verbieden wel om te drinken in de auto. In Nederland zal deze situatie zich niet voordoen. Het is vooralsnog niet toegestaan om zelfrijdende taxi’s in te zetten.