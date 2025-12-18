Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe offroader willen we! Om iedere dag óver de file heen naar het werk te rijden

Laat de Land Rover Defender en Mercedes G-klasse maar zitten. Dít is de luxe offroader die we zouden willen hebben, een Unimog. Om iedere dag op weg naar kantoor over die rottige files heen te kunnen rijden.

Dit is een Unimog. Een U 4023, om precies te zijn: met vierwielaandrijving, een flexibel ladderchassis, portaalassen voor meer bodemvrijheid en drie sperdifferentiëlen.

Unimog volgend jaar tachtig jaar

De terreintruck viert volgend jaar zijn tachtigste verjaardag en daarom heeft de fabrikant, Mercedes-Benz Special Trucks, een uniek exemplaar samengesteld.

Normaal gesproken is een Unimog (wat staat voor Universal-Motor-Gerät) een ruig werkpaard, maar in dit geval heeft Mercedes er een toefje luxe aan toegevoegd.

Zescilinder lijnmotor met 1.200 Nm

Zo is de standaard 5,1-liter viercilinder turbodiesel vervangen door een zes-in-lijn; een krachtbron met een inhoud van 7,7 liter, een vermogen van 300 pk en 1.200 Nm koppel.

Volgens Mercedes zijn de transmissie en het onderstel afgesteld op meer comfort en betere prestaties. Ook is de cabine nu voorzien van leren bekleding, sfeerverlichting en ergonomische stoelen.

Traditionele buitenspiegels heeft de Unimog niet meer. Voor een beter overzicht rondom is de speciale U 4023 uitgerust met een camerasysteem.

Het voertuig biedt plaats aan vier personen en is aan de buitenkant aangekleed met wat Mercedes ‘SUV-elementen’ noemt. Al zien we weinig overeenkomsten met conventionele SUV’s, om eerlijk te zijn.

Unimog ontwikkeld voor de landbouw

De Unimog werd halverwege de jaren veertig ontwikkeld door een aantal ingenieurs van Daimler-Benz, die in de Tweede Wereldoorlog aan vliegtuigmotoren hadden gewerkt.

Oorspronkelijk was de Unimog bedoeld voor de landbouw, maar al snel werd hij meer gebruikt door hulpdiensten, legers en lokale overheden, bijvoorbeeld om bermen te maaien of sneeuw te schuiven.