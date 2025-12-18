Deze luxe offroader willen we! Om iedere dag óver de file heen naar het werk te rijden
Laat de Land Rover Defender en Mercedes G-klasse maar zitten. Dít is de luxe offroader die we zouden willen hebben, een Unimog. Om iedere dag op weg naar kantoor over die rottige files heen te kunnen rijden.
Dit is een Unimog. Een U 4023, om precies te zijn: met vierwielaandrijving, een flexibel ladderchassis, portaalassen voor meer bodemvrijheid en drie sperdifferentiëlen.
Unimog volgend jaar tachtig jaar
De terreintruck viert volgend jaar zijn tachtigste verjaardag en daarom heeft de fabrikant, Mercedes-Benz Special Trucks, een uniek exemplaar samengesteld.
Normaal gesproken is een Unimog (wat staat voor Universal-Motor-Gerät) een ruig werkpaard, maar in dit geval heeft Mercedes er een toefje luxe aan toegevoegd.
Zescilinder lijnmotor met 1.200 Nm
Zo is de standaard 5,1-liter viercilinder turbodiesel vervangen door een zes-in-lijn; een krachtbron met een inhoud van 7,7 liter, een vermogen van 300 pk en 1.200 Nm koppel.
Als deze Unimog kon praten, zou-ie roepen: ‘GET TO THE CHOPPA!!!’
Volgens Mercedes zijn de transmissie en het onderstel afgesteld op meer comfort en betere prestaties. Ook is de cabine nu voorzien van leren bekleding, sfeerverlichting en ergonomische stoelen.
Traditionele buitenspiegels heeft de Unimog niet meer. Voor een beter overzicht rondom is de speciale U 4023 uitgerust met een camerasysteem.
Het voertuig biedt plaats aan vier personen en is aan de buitenkant aangekleed met wat Mercedes ‘SUV-elementen’ noemt. Al zien we weinig overeenkomsten met conventionele SUV’s, om eerlijk te zijn.
Unimog ontwikkeld voor de landbouw
De Unimog werd halverwege de jaren veertig ontwikkeld door een aantal ingenieurs van Daimler-Benz, die in de Tweede Wereldoorlog aan vliegtuigmotoren hadden gewerkt.
Oorspronkelijk was de Unimog bedoeld voor de landbouw, maar al snel werd hij meer gebruikt door hulpdiensten, legers en lokale overheden, bijvoorbeeld om bermen te maaien of sneeuw te schuiven.
Lees ook:
- Duik in de prijslijst: dit kost de elektrische Mercedes-Benz GLC in Nederland
- Deze crossover-occasion straalt niet alleen luxe uit, maar is ook degelijk en comfortabel
- Deze zeldzame Mercedes-AMG zit bomvol bijzondere details zoals een F1-halo
- Youngtimers gaan in 2027 op de schop: met deze drie occasions kun je dan wel nog steeds voordelig rijden
Ook interessant
-
Deze offroadcapabele luxe-occasion is 26 jaar lang geproduceerd en blijft een statussymbool
-
Dit is waarom we nu smekend aan de voeten van Toyota liggen
-
Oekraïense militairen bouwen een oude BMW 7-serie om tot raketwerper
-
EU grijpt in met nieuwe M1E-voertuigcategorie: worden auto’s weer betaalbaar?
-
Rapport toont aan: deze twee automerken zijn simpelweg de beste
-
BYD legt ineens een brandstofmotor in betaalbare hatchback: ‘Eerste Chinese auto die specifiek voor Europa is gebouwd’
-
Crashtest laat zien: nieuwe Tesla Cybertruck blijkt behoorlijk veilig, is hij eindelijk klaar voor Europa?
-
Duik in de prijslijst: dit kost de elektrische Mercedes-Benz GLC in Nederland
-
Tesla komt met racket (300 euro) voor iedereen die te cool is voor padel
-
Auto van het Jaar 2026: deze finalisten zijn échte kanshebbers op de titel
-
Totaalverbod afgeschoten! Brandstofmotor mag in Europa wél verkocht worden na 2035
-
Mega-afschrijving: hyper-exclusieve Bentley is miljoen euro minder waard na vier jaar