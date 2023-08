Deel dit: Share App Mail Tweet

Rolls-Royce steekt nóg eens 30 miljoen euro in de zak

Een paar dagen geleden schreven we over de Rolls-Royce Droptail La Rose Noire, de duurste nieuwe auto ter wereld. Nou, dat is-ie nog steeds, alleen moet de monumentale roadster die titel nu delen. Met de Rolls-Royce Droptail Amethyst.

Rolls-Royce bouwt vier exemplaren van de Droptail, na eerder al drie Boat Tails te hebben gefabriceerd en één Sweptail. Ze komen van de Coachbuild-afdeling van het Britse luxemerk, die dromen van klanten in vervulling laat gaan. Uiteraard tegen betaling van vele miljoenen.

Edelsteen inspiratie voor Rolls-Royce Droptail Amethyst

De Droptail Amethyst is gemaakt voor een bereisde, internationaal opgeleide en cosmopolitische koper, zo meldt Rolls-Royce. Hij of zij verzamelt auto’s, kunst en edelstenen, waarvoor kennelijk een speciaal museum is gebouwd, en nam de Amethyst in Gstaad, Zwitserland, in ontvangst.

Het thema van de Droptail Amethyst laat zich raden: de amethist. De paarse kleur van de edelsteen komt overal terug, op de carrosserie en in het interieur. Aan de voet van de Spirit of Ecstasy ligt een amethist cabochon, een afgeronde steen.

Prachtig houten paneel om de hele cockpit heen

Net als bij de Droptail La Rose Noire loopt bij de Amethyst een prachtig houten paneel, dat bestaat uit honderden latjes, om de hele cockpit heen. Op de achtersteven is ook hout gebruikt. Volgens Rolls-Royce is dat het enige houten oppervlak in de hele auto-industrie dat downforce genereert.

Interessant zijn ook de twee draaiknoppen op de middenconsole van het dashboard. Die zijn in het midden gedecoreerd met een echte amethist, wederom in afgeronde cabochon-vorm.

Geen plek aan boord voor de verwijderbare hardtop

Praktisch zal de Droptail Amethyst niet zijn. Hij heeft, net als de La Rose Noire, een hardtop die niet in de auto kan worden opgeborgen. Ook is er geen cabriodak aanwezig. Het is open óf dicht rijden. Je kan onderweg niet wisselen (of je moet een busjes achter je aan laten rijden met de hardtop erin.)

Tot slot huist in het dashboard een speciaal voor de Amethyst ontworpen klokje, de ‘Les Cabinotiers Armillary Tourbillon’, dat is ontworpen en met de hand gemaakt door de Zwitserse horlogemaker Vacheron Constantin.