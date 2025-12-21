Deel dit: Share App Mail Tweet

Cybertruck flopt, dus vindt Tesla manier om verkoopcijfers kunstmatig op te krikken

Hoogmoed komt voor de val. Tesla had 1 miljoen reserveringen voor de Cybertruck, zo beweerde het, en kon met gemak tussen de 250.000 en 500.000 exemplaren per jaar bouwen. Tja, hoe gaat die riedel ook alweer, de sad trombone? Mwah, mwah, mwaaah. Want de Cybertruck flopt gigantisch.

Daarom lijkt Tesla – of beter gezegd: Elon Musk – een wat dubieuze manier te hebben gevonden om de verkoopcijfers kunstmatig op te krikken. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat eveneens wordt geleid door Musk, heeft voor vele tientallen miljoenen aan Cybertrucks gekocht, zo ontdekte Electrek.

Van 1 miljoen reserveringen naar 60.000 orders

Maar hoe slecht gaat het dan met de elektrische pick-up? Dat is moeilijk te achterhalen, omdat Tesla nooit gedetailleerde verkoopcijfers deelt. In zijn kwartaal- en jaarcijfers gooit het merk de Model 3 en Model Y op één hoop en neemt het de Model S, Model X en Cybertruck samen.

Er wordt aangenomen dat Tesla hooguit 20.000 Cybertrucks per jaar verkoopt, wat slechts een fractie is van de 250.000 die de Gigafactory in Texas aan zou kunnen. En wat er overgebleven is van die 1 miljoen reserveringen die Tesla beweerde te hebben? Slechts 60.000 ervan zouden tot een order hebben geleid.

Tesla Cybertruck met minder range en gadgets

Daar zijn meerdere redenen voor. Zo is de Cybertruck veel duurder dan werd beloofd en heeft-ie minder range, minder laadvermogen en minder slimme gadgets dan het oorspronkelijke prototype. Ook speelt mee dat een reservering slechts 100 dollar kostte en vrijblijvend was, waardoor veel mensen er gewoon eentje uit nieuwsgierigheid hebben geplaatst.

Bovendien is de markt voor een voertuig als de Cybertruck natuurlijk beperkt. Grote pick-ups zijn met name in Noord-Amerika populair. In de rest van de wereld domineren compactere modellen, zoals de Ford Ranger en Toyota Hilux. In sommige landen mag de Cybertruck zelfs niet eens worden verkocht, omdat hij er niet aan de voetgangerveiligheidseisen voldoet.

SpaceX en xAI kopen duizenden Cybertrucks

Afijn, Tesla en Elon Musk lijken een manier te hebben gevonden om van hun onverkochte Cybertrucks af te komen. Ze worden op grote schaal afgeleverd aan SpaceX en xAI, beide bedrijven waar Musk eveneens de scepter zwaait.

Een bron binnen Tesla vertelde aan Electrek dat SpaceX al duizend Cybertrucks heeft gekocht en dat dat er binnenkort zo maar tweeduizend kunnen worden. Wat dit geintje SpaceX kost? Naar schatting tussen de 80 en 160 miljoen dollar.

Mogen Tesla en Elon Musk dit doen? Jazeker, er is niets illegaals aan. Al kunnen we ons voorstellen dat de investeerders achter SpaceX hier niet blij mee zullen zijn. Wat moet het bedrijf met zoveel Cybertrucks? En waarom geeft het er zo belachelijk veel geld aan uit?

SpaceX heeft aangegeven al zijn brandstofauto’s te willen vervangen door EV’s, dus dan is het begrijpelijk dat het voor Tesla’s gaat. Maar dat het vlak voor het einde van het jaar nou nét Cybertrucks uit de enorme onverkochte voorraad van Tesla zijn, is op z’n minst opvallend.