Nieuwe BMW i3: elektrische 3-serie met 900 kilometer actieradius!

Omdat de autowereld tegenwoordig nou eenmaal draait op SUV’s, is het logisch dat BMW het Neue Klasse platform introduceerde met de iX3, maar nu is het eindelijk de beurt aan de échte geestelijk opvolger van de 3-serie voorvader die het merk in de jaren ’60 mogelijk van de ondergang redde. Zoveel druk rust er niet op de schouders van de i3, maar in de huidige competitieve markt is elk succesje mooi meegenomen.

De i3 neemt daartoe veel van de techniek van de iX3 over, maar is qua design nadrukkelijk een eigen model. Meest in het oog springend is het front met ‘haaienneus’ voorzien van een reusachtige zwarte bril die optioneel van een lichtgevend ‘montuur’ kan worden voorzien. Aan de achterzijde zien we twee langwerpige en smalle armaturen die de breedte van de auto maximaal accentueren. Dat moet ook wel, aangezien de kofferdeksel ten behoeve van de stroomlijn vrij hoog ligt.

BMW i3 heeft proporties klassieke 3-serie

Voor zover mogelijk heeft BMW getracht om de klassieke 3-serie proporties te vertalen naar een model waarvan de vorm grotendeels bepaald werd in de windtunnel en de onderliggende techniek met een reusachtig accupakket in de bodem. Zo staat er met de optionele 21 inch M Aerodynamic wielen, het M Sport pakket en de Le Castellet blauw metallic lak een auto die er vrijwel vanuit elke hoek als een authentieke sportsedan uitziet. Met lekker dik aangezette wielkasten, korte overhangen en voor zover mogelijk toch een redelijk lange motorkap.

Het interieur is qua opzet grotendeels identiek aan de iX3, met vanzelfsprekend als grote verschil dat de zitpositie een stuk lager is. Vanwege de hoge raamlijn en motorkaprand (waar de kamerbrede 3D Head-Up Display achter schuil gaat) wordt de illusie van het laag zitten extra versterkt. Doordat de BMW i3 gebruik maakt van accucellen die zonder tussenkomst van modules in het pakket geplaatst worden en de deksel tevens dienstdoet als vloer van de auto, staan de stoelen praktisch bovenop de accu.

Inmiddels weten we dat het minimalistisch vormgegeven interieur en bijbehorende bedieningsconcept in de praktijk heel redelijk functioneren. Het grote andere nadeel van de i3 is dat het zitcomfort achterin beperkt wordt door een bank die vanwege de hoge vloer en aflopende daklijn zowel kort als laag is.

Met een lengte van 476,3 centimeter, een breedte van 186,5 centimeter en een hoogte van 148,2 centimeter is de BMW i3 in alle richtingen slechts enkele centimeters groter dan de huidige 3-serie waar van de opvolger overigens aanstonds is. Voor een elektrische auto is de wielbasis van 289,7 centimeter (gelijk aan de iX3) niet overdreven groot, wat de door het Heart of Joy computer geoptimaliseerde rijeigenschappen ten goede komt.

De aandrijflijn

De hier getoonde BMW i3 is een 50 xDrive die met een gecombineerd vermogen van 469 pk en 645 Nm, afkomstig uit een asynchroonmotor op de vooras en een synchroonmotor met elektromagneet op de achteras. Deze worden gevoed door een accupakket bestaande uit cilindervormige cellen met BMW’s eigen vormfactor en NMC-celchemie, dat een netto inhoud van 108,7 kWh. Voor zo’n compacte auto enorm veel, wat mede dankzij de zuinige aandrijflijn en goede stroomlijn een actieradius van meer dan 900(!!!) kilometer belooft.

Dat is meer dan van Amsterdam naar München op één lading. Ook kan de i3 dankzij de 800 Volt spanning laden tot 400 kW, ofwel 400 kilometer in 10 minuten. Later volgen allerlei versies met onder andere louter achterwielaandrijving, kleinere accu’s en natuurlijk een iM3 met vier motoren en héél veel vermogen.