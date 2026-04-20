Chinese autofabrikant bedenkt autostoel met ingebouwd toilet: stoppen langs de weg wordt overbodig
Voldoende water drinken is gezond, maar onderweg naar je vakantiebestemming betekent dat vaak ook extra stops. Chinese autofabrikant Seres denkt daar een oplossing voor te hebben.
Het merk heeft een patent aangevraagd voor een autostoel die kan worden omgevormd tot toilet. Volgens de patentdocumenten wordt het systeem geactiveerd via spraakbesturing.
Toilet in stoel
Na activatie schuift onder de stoel een toiletzitting naar voren. Via een afvoerpijp en ventilatiesysteem worden geuren en afval afgevoerd. Net als bij een caravan of camper wordt dit opgevangen in een reservoir dat handmatig geleegd moet worden. Een verwarmingselement zorgt er vervolgens voor dat vocht uit de tank verdampt.
Volgens de fabrikant is deze functie vooral bedoeld voor lange ritten of kampeertrips. Voorlopig lijkt de kans klein dat we dit systeem snel in productieauto’s terugzien: het gaat vooralsnog slechts om een patentaanvraag.
