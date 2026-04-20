Deze occasion was onderdeel van de grootste autoroof uit de geschiedenis en kost minder dan 20.000 euro

De Volvo 144 is een klassieke sedan, met degelijke techniek en een vooruitstrevende blik op veiligheid. Toch staat deze occasion vooral bekend om zijn interessante verleden.

In de jaren 70 verscheepte de Zweedse automaker namelijk 1.000 Volvo 144-modellen naar Noord-Korea. Hiervan werd de rekening nooit betaald en daarmee staat deze deal bekend als de grootste autodiefstal ooit. De schuld voor deze occasions liep door de jaren heen volgens Volvo op tot 450 miljoen euro. Ondertussen maakt Noord-Korea ook zijn eigen auto’s. Nou ja, de elektrische Madusan is gewoon een BYD Han.

Duizend stuks zonder betaling

Noord-Korea bestelde de Volvo 144’s in 1974 en datzelfde jaar kwamen ze terecht bij overheidsdiensten. Een deel werd gebruikt door functionarissen, een ander deel reed rond als taxi in de hoofdstad Pyongyang. Tot op de dag van vandaag rijden er nog occasions rond, wat getuigt van de bouwkwaliteit.

Voor de afgeleverde Volvo 144-exemplaren heeft de Zweedse automaker geen verlies hoeven lijden. De Zweedse belastingbetaler stond namelijk garant voor de deal. Het Export Credit Agency van het land stuurt daarom nog steeds tweemaal per jaar een herinnering naar Pyongyang. Maar we denken dat Kim Jong-un andere dingen aan zijn hoofd heeft, dan occasions van een halve eeuw oud af te betalen.

Techniek van de Volvo 144

De Volvo 144 kwam in 1966 op de markt als sedan met achterwielaandrijving. Onder de motorkap lag een 1,8- of 2,0-liter viercilinder, zoals de B18-motor met 85 pk. Later kwamen er varianten met meer vermogen, tot ongeveer 140 pk in sportieve uitvoeringen. Het was verder een van de eerste auto’s met een kreukelzone. De occasion werd geleverd met zowel een handbak als een automaat en er zijn meer dan een miljoen exemplaren van gebouwd.

Een Volvo 144 staat bekend als een occasion die lang meegaat. Dat zie je terug in Noord-Korea, waar auto’s zonder ondersteuning vanuit de fabriek toch blijven rijden. Gebruikte modellen zijn met goed onderhoud oerdegelijk. Toch moet je de auto goed controleren op roest, omdat dit een zeer bekend euvel is voor voertuigen uit deze tijd.

De gevonden occasion

Ondanks dat er een miljoen stuks van zijn gemaakt, is de Volvo 144 een zeldzame auto in Nederland. Momenteel staan er twee occasions te koop voor 16.900 euro en 17.500 euro. De duurste is op papier de beste: hij is drie jaar jonger, heeft een handbak en 22 pk meer.